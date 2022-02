Značka FIFA? Jen čtyři písmenka na krabici, myslí si šéf Electronic Arts

Že vztahy mezi Electronic Arts a organizací FIFA nejsou až tak sluníčkové, jak se obě strany snažily prezentovat, vyplulo na povrch už krátce po vydání loňského dílu oblíbeného virtuálního fotbalu (číst recenzi na Bonuswebu). Mezinárodní federace fotbalových asociací si totiž podle serveru New York Times řekla o víc než dvojnásobek toho, co do té doby od EA Sports dostávala, celkem prý šlo o více než jednu miliardu dolarů za každý čtyřletý cyklus mistrovství světa (viz náš článek).

Nyní to vypadá, že o rozhodnutí přejmenování série je prakticky rozhodnuto. Magazín VGC totiž publikoval projev šéfa EA Andrewa Wilsona z loňského listopadu, který značku FIFA označil jen jako pouhá čtyři písmenka na krabici, kterou už většina lidí stejně ani nevidí, protože si hry kupuje digitálně.

„Světový pohár je sice důležitý, ale není nejdůležitější. Máme 300 dalších licencí, které nám poskytují spoustu obsahu, jenž naše hráče zajímá, řekl doslova.

Pokud tedy k přejmenování skutečně dojde, EA nejspíše ztratí práva na zpracování mistrovství světa, na druhou stranu se jim však uvolní ruce s tím, jak budou moci s virtuálními fotbalisty nakládat. Zřejmě se tak můžeme těšit na daleko divočejší režimy, než je jen „streetová“ Volta. Hráči se však nemusejí bát, že by přišli o známé fotbalové licence úplně, EA jen budou muset dospět k dohodě s jednotlivými národními svazy.