Poprvé po 10 letech není nejprodávanější krabicovou hrou v Británii fotbal

Že bude první vysokorozpočtová hra ze světa Harryho Pottera prodejní trhák, se dalo dopředu předpokládat, jen málokdo ovšem tušil, že až tak veliký. Hře nijak neublížil bojkot ze strany odpůrců spisovatelky J. K. Rowlingové (možná naopak paradoxně pomohl), ani fakt, že až na licencované zasazení ničím výjimečným nevyniká oproti ostatním zástupcům žánru open world akcí (viz naše recenze). Jednoduše se prodávala jako čerstvé rohlíky.

Jen za první dva týdny od uvedení na trh si ji pořídilo 12 milionů hráčů, k dnešnímu dni už to bude nějakých 20 milionů. Čísla jsou to tak obrovská, že Hogwarts Legacy dokonce sesadilo z trůnu nejprodávanější krabičkové hry ve Velké Británii dlouholetého hegemona v podobě fotbalu od vydavatelství Electronic Arts. A není to proto, že by se snad po přejmenování z FIFA na EA Sports FC (naše recenze) zaznamenal nějaký propad, naopak. Značka Harry Potter má stále neuvěřitelnou sílu, něco podobného se totiž povedlo naposledy před deseti lety Grand Theft Autu 5, jedné z nejprodávanějších her vůbec.

Ano, jde jen o výsek trhu, který navíc stále rychleji přesedlává na digitální distribuci, to ovšem na působivém výsledku nic nemění.