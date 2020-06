RECENZE: Podmořský Beyond Blue je až trestuhodně nezajímavý a prázdný

Titul Beyond Blue se řadí mezi relativně malou skupinu her, které vás vezmou výhradně pod hladinu moře. V kůži vědkyně Mirai budete společně s týmem výzkumníků pozorovat a analyzovat různorodé druhy mořských živočichů.

Vývojáři ze studia E-Line Media, kteří se podíleli na zajímavém Never Alone, svůj počin charakterizují jako příběhovou adventuru z pohledu třetí osoby. Příběh v Beyond Blue ale nehraje až tak zásadní roli, jak byste možná u těmito slovy popsané hry předpokládali. Daleko hmatatelnější je jasná sázka na poklidnou atmosféru a jednoduché herní mechanismy. Díky těmto vlastnostem se přímo nabízí srovnání s atmosférickými počiny Abzû, Journey či Flower.

Minimálně v oblasti audiovizuální stránky proti nim Beyond Blue už na první pohled neobstojí. Autoři vsadili na realističtější grafické zpracování bez výrazné stylizace. Výsledkem je průměrný vizuál, který dnes dokáže nabídnout kdejaká hra s bohatšími možnostmi.

O poznání větší problém ale představuje poměrně prázdné a jednotvárné prostředí. U hry sázející na průzkum a atmosférický podmořský svět je to důležitý aspekt, ve kterém Beyond Blue trestuhodně selhává. Rovnou můžete zapomenout třeba na početná hejna ryb známá z už zmíněné Abzû. Celkem 47 druhů mořských živočichů potkáte až na jednu výjimku v malých skupinkách či úplně osamoceně. Prostředí jako celek díky tomu rozhodně nepůsobí tak živě, jak bych očekával.

Tvory navíc vždy pouze pasivně sledujete. Interakce s nimi není možná vůbec. Ani sami živočichové si vás vůbec nevšímají. Z trailerů to patrné není. Při vlastním hraní už ale chybějící interakce a malý počet ryb poznáte. Na rozporuplnou technickou stránku má nepochybně vliv fakt, že jde původně o titul určený na mobilní zařízení. Beyond Blue si svou premiéru odbylo letos v dubnu na zařízeních s iOS, kde bylo součástí předplatného Apple Arcade. Potíž je v tom, že verze pro PC a konzole vypadá téměř identicky.

Pojďme se ale přesunout k obsahu hry. Vývojáři při vývoji spolupracovali s tvůrci dokumentární série Blue Planet II z produkce BBC a týmem výzkumníků z projektu Ocean X. Tituly s tématem podmořských expedic byste spočítali na prstech jedné ruky, takže se to nejeví jako špatný nápad. Autoři ho však zabili jednotvárnou a repetitivní náplní. Celkem osm misí se od sebe téměř neliší a v každé z nich děláte ty stejné činnosti pořád dokola.

Nejprve doplujete k hydrofonu a pomocí něj určíte polohu požadovaného objektu. Nejčastěji je to nějaký kytovec, pár žraloků či třeba skupinka želv. Poté vás čeká přesun v řádu stovek metrů, po kterém zvíře za přispění podvodního dronu naskenujete a zjistíte o něm určité informace.

Všechny pokyny činíte myší a jediným tlačítkem na klávesnici. Tento postup posléze opakujete i v dalších misích až do konce hry. Je sice pravda, že vždy zkoumáte trochu něco jiného. Někdy to je chování tvorů, jindy zase zjišťujete jejich fyzické dispozice či třeba zdravotní stav konkrétních jedinců. Herní mechanismy i skladba úkolů jsou však vždy navlas stejné. Jediným výrazným rozdílem je hloubka ponoru a s ní spojený výskyt určitého typu mořských obyvatel. V několika misích se třeba vydáte na objevování zajímavých hlubokomořských ryb.

Po úspěšném splnění mise se objevíte na své podmořské základně, kde si poslechnete několik audio rozhovorů s dalšími členy výpravy. Zde se autoři pokusili poodkrýt příběhové pozadí a představit několik různých postav. V dialozích se zásadně řeší zejména průběh a výsledky předchozího bádání či určité osobní problémy postav. Rozhovory jsou však natolik krátké, že se v nich jen těžko rozvine nějaký hlubší příběh či vztah k jednotlivým postavám. Osobně bych se bez klábosení mezi misemi dokázal úplně obejít a daleko raději bych dostal různorodější náplň misí.

Na skromné základně si lze ještě prohlížet modely objevených živočichů. Když pominu přehled o jejich velikosti či místě výskytu, tak se o nich v podstatě nic nedozvíte. Ve výsledku jde spíše o seznam všech mořských potvor ve hře. Rozhodně ne žádná encyklopedie.

Pochvalu si naopak zaslouží celkem šestnáct mini dokumentů. V nich dostanou na pár minut prostor reální vědci a výzkumníci, kteří se průzkumem moře skutečně zabývají. Dokumenty se odemykají postupně a vždy souvisí s misí, kterou jste právě dokončili. Herní činnost dávají do širšího kontextu a osobně jsem si tyto záběry na práci skutečných badatelů užíval více než samotné hraní.

Průchod hrou a zhlédnutí všech dokumentů mi zabralo necelé čtyři hodiny. Po dohrání všech misí lze všechny lokace znovu prozkoumat. Tím ale veškerý obsah končí. Reálné rozpětí herního času bude tak někde od tří do maximálně pěti hodin. Není to moc, ale s přihlédnutím k opakující se náplni si nemyslím, že by pár hodin navrch hře dvakrát prospělo. Spíše bych uvítal nižší cenovku. Autoři si řekli o částku lehce převyšující 500 korun, což mi nepřipadá úplně adekvátní.

Na koho tedy Beyond Blue cílí? Zaujmout by mohla díky jednoduchým mechanismům a nenásilné povaze děti a nehráče. Podmínkou je však zájem o podmořský svět a jeho obyvatele. Obávám se však, že by velmi podobný zážitek s mnohem větší informační hodnotou dokázal nabídnout kdejaký dokument. Pro běžné hráče jde o příliš plochý titul s viditelnými mobilními kořeny trpící na repetitivní obsah, primitivní mechanismy a rozporuplné, jednotvárné prostředí. Jako počin pro mobily, tablety či Apple TV možná ještě Beyond Blue obstojí. Jako hra na PC a velké konzole už o poznání méně.