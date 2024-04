RECENZE: Skvělé Balatro je žolík v letošním balíčku indie her

Pokud se často chlubíte, že máte v pokeru nejlepší kamennou tvář, žetony se vám při hře vrší do vysokých komínků a porážíte svou neprůstřelnou taktikou každého protihráče, pak vám pokerová novinka Balatro nejspíš pořádně zamotá hlavu. Vypadá to jako poker, má to část pravidel z pokeru, ale vlastně to poker vůbec není. Balatro má totiž daleko blíže k deckbuildingovým roguelite hrám typu Slay the Spire a trochu inspirace se dá najít i ve hře Dicey Dungeons.

Hned na rovinu přiznávám, že s recenzí přicházíme docela pozdě, jelikož Balatro vyšlo už koncem února. Celá ta situace nicméně docela hezky ilustruje problém vychytávání zajímavých indie her. Je jich prostě moc. A tak některé ty opravdu zajímavé zachytíme až ve chvíli, kdy se opravdu strhne lavina pozornosti. Balatro už mimochodem za první měsíc prodejů oslavilo milion prodaných kopií a vůbec se vlastně není čemu divit.

Poker je sice karetní hra ověřená desítkami let na amatérské i profesionální úrovni, ovšem stačí si půjčit část herních mechanik a přidat vlastní originální nápad a máme tu něco zcela odlišného. Základ je nicméně stejný: balík francouzských karet s 52 listy čtyřech typů a sada výherních kombinací od vysoké karty až po královskou postupku. Do hry však vstupují karty, které normálně v pokeru nepotkáte: žolíky.

Právě žolíky výrazně mění styl hry, upravují její pravidla, přidávají různé výhody a podobně. Můžete jich držet sice omezené množství, ale díky jednomu z nich třeba můžete vykládat postupky s mezerami, barvu pouze se čtyřmi kartami, dostávat extra body za specifický typ karet a tak podobně. Cíl hry je pak v tom, že musíte výherními kombinacemi dosáhnout v dané hře stejného nebo vyššího skóre, které je pevně dané.

V Balatru dále potkáte i další typy karet, se kterými však už přímo nehrajete. Jsou to třeba tarotové karty, které dělají všechno možné, od změn jednoho typu karet na druhý, až po duplikaci herních peněz. Narazíte také na karty planet, které zase vylepšují bodování jednotlivých výherních kombinací a dále spektrální karty, které stejně jako taroty upravují již vlastněné listy.

Mezi jednotlivými souboji vás vždy čeká návštěva obchodu, tedy pokud následující výzvu nevynecháte za speciální žeton, který představuje jistý risk i odměnu. Právě v obchodu budete nakupovat jak nové žolíky, tak tarotové, planetární, spektrální i běžné karty. Můžete je najít jak jednotlivě, tak v rozšiřujících balíčcích, které vám poskytnou jejich náhodný výběr. Nakonec tu jsou také kupony, ty upravují obecnější pravidla hry: počet tahů či odhození karet v jednotlivé hře, frekvenci výskytu karet, permanentní slevy a podobně.

Hraním her vždy vyděláváte dolary, které závisí také na tom, kolik činí základní odměna a na kolik tahů jste danou výzvu zdolali. Někdy se vám také připisuje úrok z již vlastněných peněz. Každá úroveň (ante) před vás postaví lehkou výzvu, pak těžkou výzvu a nakonec bosse, který modifikuje pravidla hry. Někdy vyřadí z bodování určitý typ karet, jindy zase část karet rozdává rubem vzhůru nebo třeba určuje, že můžete hrát jen jeden typ výherní kombinace. Celkem vás čeká osm úrovní, po nichž se vám připíše výhra, nicméně hrát můžete i dál, pokud si troufáte ještě na těžší výzvy.

Balatro tak každopádně nabízí opravdu nepřeberné množství způsobů, jak se hrou probít. Jednou můžete vše podřizovat jedné výherní kombinaci, jindy zase hromadit peníze a ještě na jejich základu vylepšovat skóre nebo třeba rozpoutat pořádný žolíkový chaos s jejich násobením se mezi sebou. Jak se do cíle dostanete, je jen na vás, ovšem také na generátoru náhodných čísel, který vám losuje karty a vybírá obsah obchodu. Smiřte se proto s tím, že zatímco v jednom pokusu vám bude neustále padat vysoké výherní kombinace a v obchodu bude přesně to, co potřebujete, jindy vám prostě bude náhoda házet neustále klacky pod nohy. Ale o tom prostě roguelite hry jsou.

Důležité je to, že Balatro míchá opravdu návykový koktejl a do hry se budete rádi vracet a zkoušet nové metody, jak pokořit sérii výzev. Během hraní se samozřejmě odemykají nové žolíky, kupony, a dokonce i celé startovní balíky, později pak i obtížnosti a modifikátory pravidel. Potenciál je tu opravdu bezedný, a to už autoři slíbili, že se hrou rozhodně nekončí.

K vizuálnímu stylu nejde moc co dodávat, jednoduchou, avšak stylovou pixelartovou grafiku můžete vidět v galerii. Hudba ve hře je sice docela repetitivní, ale to je jen drobná výtka. Oceňuji třeba v nastavení režim zvýšeného kontrastu jednotlivých karetních typů a také rychlost hry. Brzy totiž zjistíte, že v základu se různá herní komba vypočítávají dost pomalu a raději zvýšíte rychlost na 2× nebo 4×.

Hra je za v přepočtu asi tři stovky dostupná na PC, PlayStation, Xbox i Switch, a chystá se dokonce i mobilní verze. Pevně věřím, že Balatro bude na konci roku jedním z předních příkladů toho, proč letošek byl na indie hry naprosto skvělý, a já se možná ještě tou dobou budu k této žolíkové mánii rád vracet.