The Dead Keep je další slibný desková fantasy dungeon na obzoru

Společnost CMON nedávno ohlásila rozchod se zavedenou crowdfundingovou platformou Kickstarter s tím, že své aktivity přesouvá na Gamefound. Za tímto exkluzivním spojenectvím se však zdá být prostý pragmatický kalkul. Kickstarter totiž neumožňuje vydavatelům rozebíhat další projekty v případě, že ty předchozí nebyly ukončené ve smyslu, že je předplatitelé už mají ve svých rukou. V současné chvíli ale CMON takříkajíc dluží více her, než je Kickstarter, na němž se dané tituly prodávaly, ochoten akceptovat. A zřejmě proto v CMON přecházejí na Gamefound.

The Dead Keep

Anoncovaná deskovka The Dead Keep se na Gamefoundu prezentuje jako klasická předobjednávka. Tedy žádný crowdfunding s postupným otevíráním nového a zhusta exkluzivního obsahu na základě trvalého přílivu kapitálu od příchozích podporovatelů (backerů). CMON ovšem avizuje, že u The Dead Keep jde o limitovanou edici, jež se v obchodní síti prostě neobjeví, resp. bude k zakoupení v ochuzené podobě. Na prvním místě se přímo nabízí nahrazení plastových miniatur či jejich menší počet.

Bez češtiny a nejdříve za rok

The Dead Keep má být kooperativní akce pro 1 až 6 hráčů, která vás vtáhne do atmosférického dobrodružství v nebezpečné Mrtvé tvrzi, kde se budete muset prosekat skrze zástupy neustále se generujících nepřátel. Mise mají nabízet celou řadu překvapení, kam patří tajemný magický opar, který jako ranní mlha prostupuje dungeonem. Lze jen doufat, že spolupráce mezi vybranými hrdiny bude fungovat lépe, než stávající zákaznická podpora, kde pobavila hned první větší kauza. Mezi lokalizačními balíčky totiž chyběla francouzština, což je tím více zvláštní, že jde o domovský jazyk samotných tvůrců The Dead Keep. A až na základě silného apelu herní komunity došlo k nápravě!

S češtinou tady nemůžeme operovat. Pakliže přijde zájem ze strany některého z tuzemských vydavatelů hru přeložit, bude tomu až pro pulty našich obchodů. A to je dosud neznámý termín. V tuto chvíli CMON slibuje, že The Dead Keep dorazí příští duben. S ohledem na jejich renomé však raději počítejme s prodlevou. A jsme-li u počítání. Hra znovu nabízí enormní množství plastu ve formě různých, tematicky zpracovaných figurek. Za sebe jsem tuze zvědav, nakolik bude herní mapa v pozdějších fázích hraní (ne)přehledná a zdali se opět nedostaví fenomén minulosti, že v extrémní nepřátelské tlačenici si hrdina pomalu neměl ani kam znechuceně odplivnout.

Figurkové potěšení

Dobrodružství v The Dead Keep si bere zřejmou inspiraci ze zavedené značky Zombicide, s níž v CMON sbírají úspěchy, kam se jenom podívají. The Dead Keep má přitom asi nejblíže ke stařičkému Zombicie: Černý mor a to nejenom kvůli podobnému, ryze fantasy zaměření. Černý mor bude příští rok slavit kulaté, desetileté jubileum a dá se předpokládat, že The Dead Keep bude chtít být u toho. Koneckonců v CMON několikráte deklarovali, že hodlají na tento svůj zcela zásadní titul navázat. A byť vás v The Dead Keep nečeká žádná zombie párty, početné zastoupení nemrtvých nepřátel přítomné hrdiny nemíní nechat vydechnout.

The Dead Keep

Jak je u CMON dobrým zvykem, kvalita ve hře účinkujících figurek je na vysoké úrovni. A to tím spíše, že tentokráte vsadili na výrazně větší modely, u nichž tak oceníte spoustu skutečně hezkých detailů. Nemluvě o celkovém designu, který má na triku uznávaný výtvarník Paul Bonner, v jehož uměleckém životopisu je kupř. spolupráce se společností Games Workshop. Nicméně Bonner se angažoval už v Zombicide: Černý mor, kde byl jednou z tváří, která stála za jedním z unikátních figurkových rozšíření. Každopádně Bonnerův naprosto nezaměnitelný rukopis činí z The Dead Keep originální a nepřehlédnutelný počin, na což v CMON určitě sází.

Kampaň na dvanáct misí

Na co se naopak sázet příliš nedá, je naplnění tužeb spousty hráčů stran kompatibility The Dead Keep s vybranými reky ze Zombicide, potažmo z Massive Darkness (momentálně je na trhu počeštěný druhý díl s podtitulem Plameny pekelné). Důvodem se jeví proporční odlišnost figurek, zcela dostačující počet hrdinů v The Dead Keep na výběr a v posledku povědomí, že předchozí koncept, kdy CMON vyráběl tuny hrdinů, vedl k narušení vyváženosti hry. Tvůrci si patrně připravují a budují nové univerzum, jež v The Dead Keep nabízí jak kampaňové hraní, tak variantu zahrát si jednorázové dobrodružství v rámci jednoho z 12 v základní hře nabízených scénářů.

Další, na Gamefound stránce nabídnuté herní rozšíření ke koupi – Goblin Chaos, počet scénářů téměř zdvojnásobuje, ale slibuje i nápad, umožňující přes různé úkolové karty zlepšit znovu hratelnost. Tolik důležitý herní aspekt se bude standardně odvíjet od vámi vyprofilované družiny, kterou si nadefinujete z 20+ hrdinů. Podobně, jako v dřívější Zombicide hře s podtitulem Živí nebo Nemrtví mají jednotlivé postavy unikátní povolání (jako mágové či bojovníci), jež jim zpřístupní určitou speciální dovednost. Jinak ale pořád platí, že si zejména skrze neustálou likvidaci nepřátel a s tím související zkušenostní růst otevírají vlastní dovednosti pro následné využití ve hře.

Přislíbené změny k lepšímu

Bude na vašem uvážení, jestli u vybraného hrdiny sáhnete kupř. po gratis útoku, nebo raději mimořádně svižném přesunu po mapě. Samozřejmě v závislosti na tom, jaké možnosti ten který hrdina na své kartě vlastně má. Oproti minulosti se u nich dosti dramaticky navýšil počet životů. S čímž souvisí povědomí, že zde přítomná velká monstra, kam patří pravidelně se objevující bossové, dokážou útočit opakovaně a způsobit daleko větší poškození, než obyčejní přisluhovači zla. Jakkoliv mezi ně lze zahrnout i nepříjemně aktivní lovecké psy, mohutné rytíře na válečných koních, či speciální nemrtvé, kteří na rozdíl od zbytku nepřátelského ansámblu umí útočit na dálku.

The Dead Keep

Naposledy zmíněné potíže evokují obsah postupně přidávaných rozšíření pro několikráte připomenutý Zombicide: Černý mor. S tím rozdílem, že v případě The Dead Keeep jej tvůrci nabízejí od začátku, čili s přítomností už v samotném základním boxu. Tedy minimálně v rámci stávající předobjednávky. Dost možná by se dalo zmínit, že napříč de facto celou Zombicide sérií, jež aktuálně rozhodně nekončí u boje superhrdinů z DC Univerza proti zombie apokalypse, se tvůrci nedokázali smysluplně popasovat se správným vyvážením herní obtížnosti. I proto v The Dead Keep slibují nápravu a mechanismy, s jejichž pomocí bude mít hra škálovatelnou obtížnost a volitelný počet zúčastněných hrdinů.

Cena je vysoká

Soubojový herní rámec sice do značné míry ovlivňují kostky, nicméně lze jim vypomoci nejenom správnou součinností mezi hrdiny. Může jít o volbu vybavení, počítaje v to zbroj schopnou eliminovat výpad nepřítele. Nebo rozhodnutí, který útok posílíte skrze speciální fragmenty many, jež se jeví jako naprosto klíčový zdroj pro vaše efektivní konání. Svou roli sehrají taktéž unikátní talismany, které si v rámci kampaně můžete přenášet mezi misemi a které posléze mohou být tím pomyslným jazýčkem na vahách. Mimochodem, tvůrci avizují, že každý předmět ve hře bude jedinečný a zbývá doufat, že všechny dojdou svého plnohodnotného využití.

The Dead Keep

Cena za toto herní povyražení je však docela vysoká. Dostanete se k ní až skrze simulaci vaší koupě. Základ vychází na 160 dolarů. Za dalších 50 dolarů si lze přikoupit rozšíření Goblin Chaos s obrovitým Trolem, rozšiřujícím již tak fantastický bestiář. Pokud to vezmete takhle komplet, čili za 210 dolarů, připočtěte si 26 dolarů za poštovné a pak ještě 50 dolarů jako zdanění celého vašeho nákupu. Je jenom na vás, nakolik se vám výsledná částka ve výši 286 dolarů, což je zhruba 6 700 korun, za všechen ten bezpochyby atraktivní herní obsah bude zamlouvat. Přičemž splatnost je okamžitá, určitou výhodou ale může být rovnoměrné rozložení platby na tři splátky.

Slovo závěrem

Asi by se slušelo připomenout, že ze strany CMON vůbec nejde o první podobný krok. Zhruba před rokem, ovšem tehdy tomu bylo ještě na jejich vlastních stránkách, tímto způsobem nabízeli kooperativní hru Metal Gear Solid: The Board Game (Metal Gear Solid | CMON). I zde v rámci předobjednávky se speciálními bonusy pro předplatitele, představujícími tematický komiks a impozantní model Metal Gear Rexe. Deskoherní verze prvního dílu série Metal Gear Solid z konzole PS1 má přitom dorazit na trh letos v létě. Zatím se jeví, že pokud hráči neměli zájem o tvůrci nabízený a pro hru a hraní zřejmě nikterak zásadní bonusový obsah, dramaticky ušetřili.

V souvislosti s CMON a licencovanými produkty by se hodilo mít na paměti, že se v brzké době na Gamefoundu rozeběhne regulérní crowdfundingová kampaň na deskovku God of War: The Board Game . Půjde o další kooperativní akci ze známého univerza, byť už jenom pro dva hráče. Bude zajímavé sledovat, jaká bude odezva a kterak si CMON povede, resp. co všechno tady hráčům nabídne. V tomhle konkrétním případě lze důvodně očekávat, vyjma výborného dílenského zpracování, i budoucí lokalizaci produktu pro český trh. Snad ze slibného tématu tvůrci vytěží více, než se jim povedlo ze stejnojmenné karetní hry!