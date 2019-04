Komiksová střílečka XIII se vrátí jako remake

Rok 2003 přinesl takové pecky jako první díl Call of Duty, pokračování Maxe Payna a Deus Ex či osobitý Beyond Good & Evil. Mezi těmito herními velikány tak trochu zapadla povedená akce vytvořená na motivy komiksové série XIII. Navzdory stylové grafice a napínavému příběhu si z recenzí odnesla jen lehce nadprůměrná hodnocení (viz naše dobová recenze) a prodeje zůstaly za očekáváním.



Komiksově stylizovaná grafika nevypadá špatně ani dnes.

Ještě letos však hra dostane druhou šanci. Vydavatelství Microids na konec roku chystá remasterovanou verzi, která vedle vylepšení technické stránky upraví i hratelnost, aby XIII odpovídalo dnešním standardům. Doufejme, že to znamená i zlepšení umělé inteligence, která patřila mezi největší slabiny původní hry.

Tím nejdůležitějším má být opět příběh. Sice pracuje s trapně ohraným klišé se ztrátou paměti, postupně se však rozjede v napínavý špionážní thriller. Hlavní hrdina je obviněn z vraždy prezidenta USA a jediným klíčem k jeho minulosti je tajemné tetování XIII na klíční kosti.

XIII Remastered vyjde 13. listopadu na PC, XONE, PS4 a Nintendo Switch.