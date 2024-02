Nezatracujeme fyzická média ani netlačíme lidi do digitálu, říká šéf Xboxu

Když Microsoft oznámil koncem ledna rozsáhlé propouštění, v rámci kterého společnost opustilo 1 900 lidí, pozornost mimo jiné vzbudilo zrušení oddělení věnující se dodávání fyzických her do maloobchodu. V únoru musel Spencer vyvracet spekulace, že Microsoft končí s vydáváním konzolí a vysvětlit, jak to bude s vydáváním původně xboxových exkluzivit na konkurenční platformy.

Phil Spencer

Aktuálně se pro portál Game File vyjádřil k vydávání her na fyzických nosičích. Vycházet budou i nadále, nicméně záležet bude na zájmu lidí. Zamýšlí se také nad tím, jak se konzole s fyzickou diskovou mechanikou promítají do nákladů.

„Podporujeme fyzická média, ale nemáme potřebu je prosazovat v nepoměru k poptávce zákazníků. Dodáváme hry fyzicky i digitálně a opravdu jen sledujeme, co dělají zákazníci. Myslím, že naším úkolem u Xboxu je poskytovat věci, které chce většina zákazníků. Právě teď většina zákazníků kupuje hry digitálně,“ řekl. Připomeňme, že podle ohromných loňských leaků už Xbox do budoucna s mechanikou moc nepočítá.

Nová verze Xboxu Series X

I v rozhovoru pro Game File naznačuje, že ústup průmyslu od diskových mechanik zvyšuje náklady. „Herní konzole jako takové se staly tak trochu posledním zařízením spotřební elektroniky, které má mechaniku,“ poznamenal Spencer. Do nákladů se tak promítají méně dodavatelů i kupujících.

„Ale musím zdůraznit, že naše strategie nespočívá v tom, že lidé přejdou plně na digitál. A zbavovat se fyzických nosičů, to pro nás není strategická věc,“ dodal a upřesnil, že i nadále mají týmy na to, aby dodávali od obchodů hry na fyzických nosičích.