Na PlayStation 5 nevyjde rok žádná velká hra z již existujících značek

Společnost Sony revidovala své plány do konce fiskálního roku 2023, který končí 31. března. Podle původních předpokladů se měly prodeje vyšplhat na 25 milionů kusů za fiskální rok, podle nových prodá o čtyři miliony konzolí méně. Celkový poček konzolí PS5 poslaných do světa k 31. prosinci dosáhl 54,8 milionu kusů.

Co se her z vlastní stáje týče, PlayStation se podle Totokiho soustředí na tvorbu vysoce kvalitních kousků a vývoj live service her. „Ale přestože v současnosti probíhá vývoj zásadních projektů, neplánujeme v příštím fiskálním roce vydat žádné nové velké stávající franšízové tituly, jako je God of War Ragnarok a Marvel’s Spider-Man 2,“ uvedl. To znamená do 31. března 2025.

S tím, jak PlayStation 5 vstupuje do své druhé poloviny životního cyklu, se společnost soustředí na optimalizaci prodejů a rovnováhu zisků. Jinými slovy, Sony od příštího roku očekává postupný pokles prodejů PS5. To se ovšem netýká softwaru.

„Očekáváme, že prodej softwaru třetích stran bude i nadále postupně růst díky rozšiřování instalační základny PlayStation 5 a díky vysoké míře zapojení uživatelů,“ dodal. Počet předplatitelů v oblasti síťových služeb má být stejný nebo mírně poklesne kvůli již proběhlému zdražení.

Helldivers 2 Rise of the Ronin

Neznamená to ovšem, že by byl PlayStation 5 bez her. Aktuálně boduje týmová akce Helldivers 2 ve stylu Hvězdné pěchoty. V březnu vychází samurajský Rise of the Ronin, v dubnu slibná řežba Stellar Blade a za zmínku stojí i remaster hororového Until Dawn. A zcela jistě nás čekají i hry, které prozatím nebyly oznámeny.