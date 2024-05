Vyšel remake čtverečkového dungeonu Wizardry. Nic pro rozmazlené hráče

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord vyšel v roce 1981 a je to na něm vidět. Počítačová grafika byla tehdy ještě v plenkách a více než hrdinské dobrodružství tak hra připomíná software pro výuku geometrie, kromě několika málo rovných čar je uživatelské rozhraní plné písemných zkratek a čísel. Něco takového je v dnešní době těžko akceptovatelné i pro milovníky retro gamingu a tak hrozilo, že tento poklad, kterým započala osmidílní sága, zůstane zapomenut.

Původní hru už by dnes chtěl hrát jen málokdo.

Naštěstí tu máme studio Digital Eclipse, které se vyloženě specializuje na restaurování pozapomenutých vykopávek a po úspěšném remaku legendární bojovky Karateka podobným způsobem oživili i Wizardry.

I když je grafika k nepoznání, jádro hry zůstalo prakticky beze změn, ostatně v případě zájmu lze dokonce používat původní interface. To ovšem také znamená, že když se do ní pustí někdo, kdo éru krokovacích dungeonů nezažil, tvrdě narazí. Obtížnost byla totiž tehdy nesmlouvavá a časté umírání nedělitelnou součástí zážitku, což už se dnes příliš nenosí.

Drobnou skvrnou na kráse je poněkud napálená cenovka, osm set korun za 40 let starou hru není zrovna málo. Na druhou stranu až se někdy objeví ve výrazné slevové akci, za vyzkoušení stojí. Už jen proto, že podobné hry už se dnes jednoduše nedělají. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord vyšlo kromě PC i na Nintendu Switch a xboxech i playstationech dvou posledních generací.