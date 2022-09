Tálibán zakázal v Afghánistánu videohru Pubg, prý je moc násilná

Podle islámského práva šaría je sice možné zlodějům useknout ruku a nevěru trestat ukamenováním, co se ale počítačových her týče, jsou jeho vyznavači poměrně útlocitní. Vyplývá to tak aspoň z rozhodnutí afghánského ministerstva telekomunikací, které nařídilo tamním mobilním operátorům zamezit přístup k mobilní verzi populární battle royale střílečky Pubg (viz naše recenze). Na zajištění tohoto opatření mají 90 dnů, větší prioritu má totiž podle úřadů zákaz sociální sítě TikTok, která podle tamní tiskové agentury Khaama musí zmizet už do měsíce.

Inamullah Samangani @HabibiSamangani فیصله کابینه:



وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی موظف است تا گیم پب‌جی (PUBG) و اپلیکیشن بنام تیک‌تاک را که سبب گمراهی نسل جوان می‌گردد، مسدود نماید.

به همین ترتیب از نشرات آنعده چینل‌های که مواد و برنامه‌های غیر اخلاقی را نشر می‌نماید، حتی الامکان جلوگیری نماید. oblíbit odpovědět

Podle Inamullaha Samanganiho, ředitele vládního centra pro média a informace, jsou obě aplikace amorální a jen plýtvají časem mladých lidí. Afghánistán není jedinou zemí, kde se tato oblíbená střílečka, ve které desítky hráčů bojují na neustále se zmenšující mapě, úřadům znelíbila. Už v roce 2019 přistoupila ke stejnému opatření i Čína, kde následně vyšla i oficiální, vládou podporovaná varianta hry nazvaná Game for Peace (Hra za mír), ve které nepřátelé po zásahu neumírali, ale jen vesele zamávali na rozloučenou (viz náš článek). Pubg je dále zakázán ještě v Pákistánu a Indii.

Samozřejmě platí, že díky snadno dostupným VPN službám, které umožňují jakýkoli podobný zákaz obejít, je podobné opatření spíš jen plácnutím do vody. Kdo bude chtít, stejně se k „závadnému“ obsahu dostane. Bohužel oficiální zdroje mlčí o tom, jaké části těla budou za případné porušení tohoto zákazu provinilcům useknuty a proč je zakázáno zrovna Pubg a ne třeba srovnatelné Call of Duty nebo Battlefield.