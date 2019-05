Čína má vlastní verzi PUBG, nepřátelé v ní neumírají, ale jen mávají

Více než rok se čínské vydavatelství Tencent pokoušelo získat oficiální státní povolení, které by mu umožnilo vydělávat na mobilním multiplayerovém hitu PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG, naše recenze). Marně.

Přestože tam má hra více než 70 milionů hráčů, autoři licenci nedostali, a tak je nemohou monetizovat pomocí mikrotransakcí. Po měsících vyjednávání se proto raději rozhodli celý projekt zrušit a nahradit jej kádrově přijatelnějším titulem Game for Peace.



Ten však na první, druhý i každý další pohled vypadá úplně stejně jako PUBG. Hráčům se dokonce z původní hry do nové přenese veškerý dosažený postup.

Jediný viditelný rozdíl je nyní v tom, že v souladu s novými přísnými regulacemi herního trhu v této střílečce nikdo neumírá. Pokud se někomu podaří protivníka střelit brokovnicí do hlavy, nepadne k zemi v tratolišti krve, ale poklekne, zamává na rozloučenou a zmizí.

They changed PUBG Mobile in China to comply with stricter game violence laws. Now when you 'kill' someone they give you a loot box and wave goodbye and honestly it's just so hilariously wholesome pic.twitter.com/Q5xkrtM0MA