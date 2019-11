Čína razantně omezila dětské hráče, povoluje jen 90 minut hraní denně

Vzrůstající počet závislých na videohrách, „epidemie“ krátkozrakosti a stále se zhoršující výsledky školáků přiměly čínské úřady k radikálnímu kroku. Do praxe totiž uvedly nový zákon, podle nějž musí tamní provozovatelé her zaručit, že hráči mladší osmnácti let nestráví v počítačových hrách víc než hodinu a půl za den. Společnosti dostaly na přípravu opatření dostatek času, služba je pak zajišťována přes speciální herní účet, při jehož registraci musí být použity skutečné osobní údaje.



V čínském PUBG nazvaném Game for Peace nepřátelé neumírají, ale jen zamávají a rozplynou se.

Tento systém bude rovněž hlídat, aby mladí lidé nehráli mezi desátou hodinou večerní a osmou ranní a zároveň aby ve hrách neutráceli příliš peněz za mikrotransakce. Limit byl stanovený v přepočtu na 650 korun měsíčně, potažmo 1 500 korun měsíčně, podle věku dítěte. O víkendech a státních svátcích pak mohou mladí lidé hrát až tři hodiny denně.

Je na bíledni, že aspoň v případě offline her se určitě dřív nebo později objeví nějaký způsob, jak nařízení obejít, ovšem aspoň ty nejpopulárnější hry budou určitě pod státním drobnohledem.

Čínská vláda má ke hrám dlouhodobě negativní vztah a herní trh je tam silně regulován. Přesto je s podivem, že se podobné omezení netýká například i poskytovatelů videoobsahu nebo sociálních sítí, které představují pro mladé lidi zhruba stejné riziko.