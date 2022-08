Z nenápadné aplikace na Steamu je hit. Umožňuje Číňanům sledovat porno

Žebříček nejhranějších titulů v digitálním obchodě Steam se mění jen minimálně a už roky mu dominují zavedené klasiky jako CS:GO, Dota 2, PUBG, Grand Theft Auto V nebo Team Fortress 2. Aktuálně se tam sice podařilo vklínit i čerstvě vydané bojovce MultiVersus, ale až opadne kouzlo nového, dá se předpokládat, že zase přenechá své místo zavedeným značkám, které mezi sebe jen tak někoho nepustí.

Díky Wallpaper Enginu už vaše plocha ve Windows nemusí působit staticky.

Přesto v první desítce dlouhodobě najdeme titul, o kterém nejspíše většina hráčů nikdy neslyšela. Wallpaper Engine není totiž hra, ale softwarový nástroj, který umožňuje správu animovaných pozadí plochy ve Windows. Jeho první verze vyšla už v roce 2016, plná verze pak před dvěma roky. Ano, jeho používání je jednoduché a jinak statický desktop díky němu vypadá mnohem dynamičtěji, to však nejsou hlavní důvody jeho obrovské popularity.

Tím je spíše skutečnost, že Wallpaper Engine je jednou z mála aplikací, které jsou oficiálně dostupné přes čínský Steam.

V nejlidnatějším státe světa jsou nadnárodní internetové platformy umožňující vzájemnou komunikaci uživatelů dlouhodobě v nemilosti, na videohry zaměřený Steam je jednou z mála výjimek. I tak se ovšem jeho uživatelé musí spokojit s řadou ústupků. Zatímco na západě si můžeme vybírat ze zhruba 50 tisíc titulů a tento seznam každý den roste, teprve loni spuštěná čínská verze jich obsahovala pouhých 53 (viz náš článek).

Na první dobrou zde žádná pornografie není. Ale stačí chvíli hledat...

Tamní vláda nemá videohry v lásce a radikálně omezuje jejich dostupnost (viz náš článek), zakázány však vyloženě nejsou. Což rozhodně neplatí o pornografii, která je v zemi přísně potlačována a za její distribuci hrozí až doživotní vězení. Jenže samozřejmě platí, že si lidé vždy dokážou najít nějakou cestu. A právě Wallpaper Engine je jednou z těch nejjednodušších.

Většinu jeho obsahu tvoří sami uživatelé a jak už to tak na internetu bývá, vedle spousty kreativních jedinců, nad jejichž dílem zůstává rozum stát, je i spousta těch, kteří tam jednoduše sdílí porno. A mají úspěch. Tímto „skrytým“ kanálem se tak Číňané mohou zcela beztrestně a bez použití „pokročilých“ technologických nástrojů jako třeba VPN nebo P2P sítí, dostat k prakticky jakémukoliv obsahu. O popularitě tohoto softwaru v Číně svědčí fakt, že minimálně polovina z pochvalných recenzí na Steamu je v čínštině. A ani nemusím používat automatický překladač, abych pochopil, že jim vlastně o podobu plochy ve Windows vůbec nejde:

Použití Wallpaper Enginu za těmito účely je už dlouhodobě veřejným tajemstvím a tak je jen otázkou času, než bude zastaveno. V době psaní článku se mi z veřejně dostupných zdrojů žádný vyloženě pornografický obsah najít nepodařilo, možná je to způsobeno tím, že autoři dělají pravidelné čistky. Jinak ovšem k celé záležitosti přistupují pragmaticky, podle svých slov prý nabízejí jen rámeček, a za to, co si do něj lidé vyvěsí, už nenesou žádnou zodpovědnost (viz rozhovor).

Na druhou stranu by zase bylo nefér označit všechny uživatele Wallpaper Enginu za uživatele pornografie, kvalifikovaným odhadem jich zhruba 50 % používá software k původně zamýšleným účelům.

Každopádně zábava možná brzy skončí, stále více se totiž spekuluje o tom, že výjimka Steamu brzy skončí a stejně jako předtím Facebook nebo Instagram, bude i tento server v Číně jednoduše zakázán.