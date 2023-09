Kočičí dobrodružství Stray nadchlo natolik, že se chystá i film

O zpracování animáku se postará přímo vydavatel hry Annapurna, respektive nedávno vytvořená divize Annapurna Animation. Společnost prozradila, že nejde o jednorázovou záležitost a chystá se do filmového odvětví expandovat. Adaptovat přitom chce hry ze svého katalogu, do nějž patří například kousky jako Neon White či What Remains of Edith Finch.

Annapurna Animation vedou Robert Baird a Andrew Millstein, kteří dříve pracovali pro Disney Animation. Divize už má za sebou první zářez. Letos vydala animák Nimona, který je k vidění na Netflixu a sbírá poměrně příznivá hodnocení. Režíroval ho právě Baird, který se postará i o Stray.

„Je to hra o tom, co nás dělá lidmi, a přitom v ní žádní lidé nejsou,“ řekl Baird portálu Entertainment Weekly. „Myslím, že to je jeden z důvodů, proč byla hra tak neuvěřitelně populární. Že vidíte svět z pohledu roztomilé kočky. Jak se jim to povedlo a jak se to uchopíme ve filmu? Zvládneme to, i když nám to někdy připadá nemožné, ale víme, že to je podstata hry a klíč k vyprávění příběhu.“

Hra Stray má nejblíže k tzv. „walking simulátoru“ a dostupná je na PC, playstationy a xboxy. „Stray lze doporučit všem příznivcům krátkých a originálních her, kteří mají náladu na pohodovějších pár hodin v kožichu potulné kočky,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu a udělili 80 procent.