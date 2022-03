Vývojář Strangers of Paradise nemá radost z toho, že se hře lidé smějí

„Jsem tu abych zničil chaos,“ pronesl chladně hlavní hrdina hry Strangers of Paradise a pak to pro větší efekt ještě několikrát zopakoval. Celkem v dvouapůlminutovém oznamovacím videu zaznělo slovo „chaos“ osmkrát, což bohatě stačilo na to, aby se hra okamžitě stala cílem internetových vtipálků.

Hra Stranger of Paradise je od vydání terčem nekonečného množství vtipů.

Jenže ke smutku vývojářů tyto memy nezmizely ani po tři čtvrtě roce, kdy je vydání hry už doslova za dveřmi. Autoři přitom na hře pilně pracovali, dokonce vypustili do světa i další demo, které je daleko povedenější než to předchozí. I první recenze jsou vesměs pozitivní.

Ale znáte to, co internet jednou schvátí, už nenavrátí, a tak jsou memy střílející si z hlavního hrdiny stále populární. „Kdybychom ho (oznamovací trailer, pozn. red.) mohli udělat znovu, nejspíš bych zvolil trošku jiný přístup,“ uznal svoji chybu producent Jin Fujiwara v rozhovoru pro magazín PCGamesN. Na druhou stranu uznává, že vtípky jsou lepší, než kdyby se o hře nemluvilo vůbec.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin vychází v pátek 17. března na PC jako exkluzivita obchodu Epic Store a playstationy a xboxy staré i nové generace, na naší recenzi pracujeme.