Akční odbočka ze série Final Fantasy konečně dostala pořádný trailer

Chystaná akční odbočka z oblíbené japonské RPG série Final Fantasy nazvaná Stranger of Paradise byla uvedena jedním z nejdivnějších trailerů posledních let. Na místo epického fantasy jsme dostali jen nezajímavého strejdu Jacka v šedém tričku, který dokolečka opakoval, že musí zničit chaos (viz náš článek). Datum vydání se ovšem blíží (18. března) a tak jsme konečně dostali pořádnou ukázku, která v nás probouzí chuť si hru alespoň vyzkoušet.