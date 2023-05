Už žádné čekání na refundace? Steam experimentuje s hraním „na zkoušku“

Jen u málokterého zboží je nákup tak bezpečný, jako je tomu u počítačových her. Už v době vydání existuje na internetu dostatek informací z mnoha různých zdrojů o tom, co asi tak může zákazník očekávat, prakticky každý digitální obchod pak ještě k tomu nabízí možnost vrácení peněz, pokud hráč do dvou hodin (u GOG je to dokonce ještě víc) zjistí, že výsledek neodpovídá tomu, co čekal. Proces refundací je přitom automatizovaný a stačí k němu jen pár kliknutí myší.

Nová funkce Free Trial zatím funguje jen u remaku hororu Dead Space.

Tento systém má v podstatě jedinou slabinu, a to je fakt, že po nějakou dobu váže použité finance, které kvůli tomu nejde využít jinde. I to by se ale do budoucna mohlo změnit. Steam totiž přišel s novou funkcionalitou tzv. zkušebních verzí (free trials), kdy si v nějakém časovém intervalu můžete hru vyzkoušet, aniž by vůbec bylo potřeba někam zadávat platební údaje. V podstatě jde o novou formu dříve oblíbených demoverzí, jen s ní mají vývojáři mnohem méně práce, protože nemusí vytvářet nic navíc, co by už neobsahovala prodejní verze her.

Doba zkušební verze je hodina a půl, což s přehledem stačí na získání obecného povědomí o tom, jak se hra hraje a jaký je její technický stav. Samozřejmě u některých žánrů s pomalejším rozjezdem je tento interval příliš krátký, ale obecně lze asi říct, že pokud vás hra ještě po devadesáti minutách nechává na pochybách, tak je asi lepší se jí vyhnout.

Zkušební verze zatím fungují jen u jediné hry, konkrétně remaku klasického hororu Dead Space (viz naše recenze), dá se ale předpokládat, že se nabídka bude postupně rozšiřovat. Zřejmě ale bude pro vývojáře ryze dobrovolná, takže se vývojáři kratších titulů nemusí obávat, že by se jejich hrami lidé snažili proběhnout co nejrychleji, aby nemuseli platit.

Každopádně Steam sám o své novince ještě nic oficiálního nesdělil, takže dělat nějaké závěry je velmi předčasné.