Orgie ve virtuální realitě se odkládají, Succubus VR zmizela ze Steamu

Kontroverze prodává a vývojáři z polského studia s přiléhavým názvem Madmind jsou si toho moc dobře vědomi. Svojí produkci staví na dvou hlavních tématech, která budí nejvíc pozornosti – na sexu a násilí. Jejich dosavadní hry Agony a Succubus sice nejsou po herní stránce žádné velké terno, nabízejí však mimořádně syrový zážitek, který jinde asi jen tak nezažijete.

Pekelným hrám od Madmind se daří, chystá se i odbočka v podobě tahové strategie.

A jako by snad nebyly samy o sobě dost intenzivní, plánují Madmind obě hry přenést do virtuální reality. Inu, proč ne, jak jsme nedávno psali, jen máloco funguje ve VR tak dobře jako horory. Jenže zatímco Agony VR v pohodě prošla, Succubus s podtitulem Hellish Orgy VR narazila u provozovatelů obchodu Steam a byla z jeho katalogu odstraněna. Proč? To prý netuší ani samotní tvůrci a tak prý nevědí, jakou část obsahu mají upravit, aby se do obchodu mohli vrátit.

Jenže to, co může ze strany Steamu vypadat jako cenzura a omezování svobody slova v umění, je nejspíš jen marketingové divadlo. Digitální obchod totiž rozhodně přehnanou úzkoprsostí netrpí, o čemž svědčí fakt, že „palačinkové“ verze obou her stále nabízí. Jedinou podmínkou je, aby měli k dispozici i „osekanější verzi“, která schová ty nejexplicitnější scény jako třeba mrzačení, potraty nebo znásilnění, s nimiž by mohli mít některé státní legislativy problém. Madmind to dosud řešil tak, že ke hrám nabízí skrz Steam zdarma bonusová „unrated“ DLC.

Fanoušci hry se tak nemusí bát, že by o své virtuální orgie přišli, jen si na ně budou muset počkat o něco déle, než se předpokládalo.