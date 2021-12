Zvrhlé značce Agony se mimořádně daří, dočká se i strategické odbočky

Polské studio Madmind našlo díru na trhu, a i když nad jejich brutálními hrami, ve kterých se mimo jiné šlape po miminkách nebo znásilňují démoni (viz náš článek), většina lidí se jen s odporem ušklíbne, našlo se už více než 800 tisíc takových, kteří jsou za ně ochotní platit. A kde je poptávka, je samozřejmě i nabídka, a tak se po Agony a Succubus dočkáme dalšího pokračování pekelné série. Tentokrát ovšem nepůjde o akční adventuru jako v předchozích případech, ale poměrně nečekaně o real-timovou strategii.

Hlavní hrdiny Nimroda a Vydiju známe dobře z předchozích dílů.

V Agony: Lords of Hell budete hrát za pána pekel Nimroda, který s pomocí věrné sukuby Vydije touží rozšířit svoji vládu nad pekelným královstvím. Za hlavní zdroj inspirace autoři poněkud paradoxně označují slavnou „božskou“ strategii Populous, jen zde namísto mírumilovného ovlivňování poddaných budete tvrdě trestat neposlušné.

Hra bude obsahovat jak budovatelskou složku, kdy budete rozšiřovat svoji základnu, zároveň si však užijete i boj. A nemusíte se bát, že byste snad kvůli vzdálenější kameře přišli o nechutné detaily, v případě potřeby si totiž na Vydijino svádění případně týrání nepřátel budete moci detailně zazoomovat.

Příběhově je hra zasazena mezi oba předchozí díly, měli byste se však chytat, i když jste žádný z nich ještě nehráli. Datum vydání oznámeno nebylo, ale je pravděpodobné, že by tak mohlo dojít již v roce 2022. Agony: Lords of Hell přitom není jedinou hrou, kterou mají aktuálně Madmind ve výrobě, chystá se i horor Paranoid, ve kterém budeme bojovat se zombie prostitutkami (viz náš článek). Vypadá to, jako by se nám tu rodila herní obdoba kultovního filmařského studia Troma, že?