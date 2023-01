Nejdražší hra na Steamu stojí 43 tisíc korun. Mám na to právo, tvrdí autor

Na Steamu vyšla nezávislá hra The Hidden and Unknown, která se prodává za bezmála dva tisíce dolarů, tedy přes čtyřicet tisíc korun. Není to však kvůli jejím obrovským produkčním hodnotám, autor této autobiografické vizuální novely tvrdí, že jen nechce za pár drobných prodávat každému nahlédnutí do svého privátního života.