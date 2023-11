Městečko South Park zachvátila sněhová bouře, zachraňovat ho budeme ve 3D

Městečko South Park zachvátila sněhová bouře epických rozměrů. Hráč se opět stane postavou známou jako New Kid, aby se připojil k známým hrdinům (Cartman, Stan, Kenny a Kyle) a město společně zachránili.

„Vybavte a vylepšujte ničivé zbraně pro boj zblízka i na dálku. Využívejte speciální schopnosti, které srazí na kolena hordy nepřátel a epických bossů. Používejte širokou škálu ikonických kosmetických prostředků a upravte si svého New Kida pomocí nepřeberného množství možných kombinací od čepic přes trička Cheesy Poof až po koule na bradě,“ píše se v oznámení.

Hrát půjde až se třemi dalšími parťáky, přičemž chybějící živé hráče zastoupí boti. South Park: Snow Day zamíří na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch během příštího roku a nebude se prodávat za plnou cenu.

South Park se v posledních letech zapsal do podvědomí hráčů díky výborně zpracovaným RPG. South Park: Stick of Truth je z roku 2014, South Park: The Fractured But Whole vyšel o tři roky později. Ve stejný rok se na mobily podíval South Park: Phone Destroyer, která připomene hit Clash Royale.