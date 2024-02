Konec jazykové bariéry? Už i Roblox překládá živě pomocí umělé inteligence

Digitální svět neuznává žádné hranice a tak není žádný problém se zapovídat s člověkem z druhé strany planety. Předpokladem takové komunikace byla vždy znalost stejného jazyka, v nejčastějším případě (mizerné) angličtiny. Brzy už zřejmě nebude potřeba ani to.

Díky prudkému rozvoji umělé inteligence je dnes možné nechat přeložit do libovolného jazyka prakticky cokoliv, navíc ve slušné kvalitě a jen za pár okamžiků. Ano, na umělecky hodnotné texty se to (zatím) ještě nehodí (viz náš článek), ale pro běžnou konverzaci je to dostatečné.

Nyní podobnou technologii implementovala i herní platforma Roblox. Každý měsíc ji zapne zhruba 200 milionů lidí z celého světa, především z řad mladších hráčů, kteří ještě zpravidla nebývají jazykově vybaveni. Pokud se jim nepodaří spojit s krajánky, zpravidla pro ně celá sociální nadstavba hry zůstává skrytá, prostě proto, že nedokážou s okolím komunikovat.

To se nyní změnilo, stačí jeden klik a texty cizích hráčů se automaticky přeloží do požadovaného jazyka. Ano, něco podobného už umí třeba Facebook nebo X dlouhé roky, v tomto případě ovšem celou věc komplikovala velmi přísná pravidla, která chrání převážně dětské publikum hry.

Starting today, you can chat in real time with people who speak another language. Our multilingual model enables direct translation between any combination of 16 languages (with all of our safety tech as well). All on our own infrastructure/cloud.https://t.co/XCyF0hME5c pic.twitter.com/uZ1LWhEcFL — David Baszucki (@DavidBaszucki) February 5, 2024

Jazyků je zatím oficiálně podporovaných jen 16 a čeština mezi nimi samozřejmě není, to by se však do budoucna mohlo změnit. A nejen to. Na oficiálním blogu se píše, že vývojáři už zkoumají, jak tuto funkcionalitu aplikovat i na mluvené slovo. Jejich cílem je, aby se v reálném čase například Němčina přeložila do Francouzštiny s tím, že i v překladu zůstanou všechny hlasové nuance původního mluvčího. Ale to je zatím jen vzdálená budoucnost.