Dětskému hitu Roblox už nově neuniknete ani playstationech

Ani Fortnite, ani Minecraft, na počet aktivních uživatelů je nejpopulárnější hrou na světě Roblox. Měsíčně si ho zapne kolem dvou set milionů lidí, v době pandemie covidu ho dokonce aktivně hrála více než polovina všech dětí v USA.

Roblox je oblíbený především u dětí. Rodiče by si ovšem měli udržovat přehled o tom, jak v něm tráví čas.

Více než o hru tedy jde o jakousi sociální platformu, kam mohou uživatelé nahrávat vlastní interaktivní výtvory a trávit v nich čas s přáteli, ale i lidmi z celého světa.

Právě otevřenost je největší silou i slabinou Robloxu. Na jednu stranu umožňuje šikovným lidem kreativní vybití, na druhou se i přes přísně nastavená bezpečnostní pravidla občas někomu podaří do hry propašovat obsah, který rozhodně není vhodný pro děti.

Právě bezpečnost uživatelů byla jedním z hlavních důvodů, proč se společnost Sony donedávna vyhýbala portování hry na své playstationy. V minulosti už jsme byli svědky například virtuálního znásilnění, propagace militantního Islámu nebo třeba hororové hříčky s prasátkem Peppinou (viz náš článek).

Nakonec tato bariéra padla a majitelé PS4 a PS5 si Roblox ode dneška mohou nainstalovat. A to navíc zcela zdarma. To ovšem neznamená, že rodičovské peněženky jsou zcela v bezpečí, jednak je potřeba platit za přístup do sítě PSN (cca 200 Kč měsíčně), jednak mnohé z robloxích her umožňují digitální nákupy.