Roblox stále roste, denně ho hraje více lidí, než má Španělsko obyvatel

Navzdory své ošklivé grafice je Roblox nejpopulárnější videohrou na světě. Ano, populárnější než Fortnite nebo Minecraft. Její tvůrci vstoupili na burzu teprve loni, už teď však mají vyšší hodnotu než zavedená vydavatelství Ubisoft a Take Two dohromady.

Roblox

A vypadá to, že jde teprve o začátek dlouhé cesty, prakticky všechny důležité indikátory úspěchu totiž meziročně stoupají o desítky procent.

Ať už je to množství pravidelně se vracejících uživatelů, množství času, který ve hře stráví, nebo celkové finanční výsledky společnosti, vše strmě roste. Celkové příjmy Robloxu loni dosáhly dvou miliard dolarů, tedy cca 43 miliard českých korun.

Během letošního ledna pak tvůrci zaznamenali rekordních 54,7 milionů aktivně připojených hráčů najednou, což je pro srovnání více, než mají obyvatel státy jako Jižní Korea, Španělsko nebo Kolumbie. Nejpopulárnější je pak hra mezi mladými Američany, podle průzkumů ji hrají dokonce dvě třetiny všech amerických dětí ve věku 9–12 let. Žádný div, že když hru loni postihly výpadky serverů, zachvátila řadu rodičů panika, někteří si do konce nemohli ani vychutnat svoji ranní kávu a potomkům se museli osobně věnovat (viz náš článek).

Pokud náhodou stále netušíte, o co v této hře – nebo lépe řečeno sociální platformě – ve skutečnosti jde, doporučujeme vám náš starší článek. Zjednodušeně řečeno, jestliže jste už dosáhli plnoletosti, nemá vám co nabídnout.