Neoblíbený Kotick prý plánoval koupit média, která o něm psala neuctivě

Je jen málo věcí, na kterých se dokážou hráči videoher napříč platformami shodnout, ale jednou z nich je určitě averze vůči dlouholetému šéfovi společnosti Activision Blizzard Bobby Kotickovi.

Magazín PC Gamer píše o Kotickovi často a prakticky nikdy pozitivně.

O mnoha důvodech, proč je tak napříč celým spektrem neoblíbený, jsme nedávno napsali celý článek, nyní noviny Wall Street Journal přišly s dalším silným tvrzením, které jeho popularitu rozhodně nevylepší.

Kvůli skandálu ohledně údajného sexuálního obtěžování zaměstnankyň (viz náš článek) je mediální obraz Activision Blizzardu na úplném dně. Některé magazíny vydavatelství dokonce bojkotují a o jejich hrách prý nic nenapíšou do doby, než se celá kauza vyřeší, jiné zase naopak podrobně rozebírají každý jejich přehmat.

Mezi ty nejtvrdší kritiky Kotickova vedení patří zavedené internetové magazíny PC Gamer a Kotaku. Prvně zmiňovaný celou kauzu od jejího počátku podrobně mapoval a nenechal si ujít žádnou příležitost, jak ji připomenout. Společensky angažované Kotaku pak celou kauzu proti Kotickovi převedlo do roviny třídního boje, když například publikovalo článek s vševypovídajícím názvem „Bobby Kotick byl vždycky slizký kretén.“

Abychom byli féroví, i pod Kotickem vydal Activision mnohé skvělé hry.

Wall Street Journal tvrdí, že podle několika lidí z jeho blízkého okolí, zamýšlená investice měla za cíl změnit veřejné mínění, což bylo zřejmě daleko jednodušší, než pracovat na nápravě. Mluvčí Activisionu Helaine Klaskyová tento záměr sice oficiálně popřela, po gigantické akvizici Microsoftem už by to však stejně nedávalo smysl.

Kotick sice ve vedení zatím zůstává, ovšem množí se názory, že jakmile bude celá transakce oficiálně dokončena (k čemuž by mělo dojít nejpozději do června příštího roku), dostane pořádný zlatý padák a bude odejit. Jakožto aktuálně nejdéle sloužící šéf technologické společnosti, jejíž akcie jsou veřejně obchodovatelné, už si to samozřejmě z finančního hlediska může dovolit, otázkou ovšem je, jestli podobně činorodý člověk dokáže stát mimo světla reflektorů dlouho.