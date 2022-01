S Blizzardem padá i World of Warcraft. Co se se slavnou hrou děje?

Pokud se v poslední době bavíme o hře World of Warcraft, respektive o jeho posledním rozšíření Shadowlands, většinou je to na téma, po kterém zůstává hořká pachuť. Poslední dobou totiž Shadowlands nepřináší potěšení. Spíše čteme dokola, že na Blizzard praskl nějaký skandál nebo některý z vývojářů hry urazil na sociální síti hráče, který si dovolil napsat, že se mu nelíbí stav hry.

Pokud se chceme bavit o tom, proč poslední expanze byla tak špatně přijata, musíme se podívat na datum, kdy byla hra vydána, a to 23. listopadu 2020, respektive na dobu předtím. Bohužel, jak je to poslední dobou časté, tak to nebylo první datum pro vydání hry. Hra totiž byla původně plánována na konec října. Lze dohledat, že původní rozhodnutí k odložení hry bylo oznámeno 1. října 2020.

Rozhodnutí padlo po získání zpětné vazby od hráčů na základě proběhlé beta verze hry. Obecně lze říct, že beta má fungovat k tomu, aby se doladily detaily a měla by proběhnout optimalizace jednotlivých povolání. Bohužel to nelze říct o této konkrétní betě.

Hráči se divili, proč se v betě nachází tak málo obsahu a proč je ve hře v této fázi vývoje tak strašně velké množství bugů. Blizzard se dlouhou dobu tvářil, že vše je ok, ale když do plánovaného startu v říjnu zbýval měsíc, tak musel uznat, že situace není tak růžová. Následně padlo rozhodnutí o odložení hry na neurčito.

Postupem času vývojáři spustili tzv. prepatch, kdy před každou expanzí přijde postupná předělávka povolání a některých herních mechanismů, které je doprovázeno určitými herními událostmi. Prepatch k Shadowlands byl mírně řečeno střídmý, jelikož se v rámci něho nic moc nestalo a hlavní fáze této události se soustředila na to, že každých deset minut se na určité lokaci na mapě Icecrownu objevil boss, ze kterého po zabití byla šance získat vybavení, mounta nebo hračku.

A to bylo v období prepatche, který trval asi tři týdny, víceméně vše. V této době Blizzard na Twitteru vypustil informaci, že start expanze je naplánován na nové datum, a to 23. listopadu 2020.

A skutečně se tak stalo. Pokud se vrátím k rozhodnutí o oddálení startu expanze, tak reakce hráčů byla vesměs pozitivní. Samozřejmě se našly kritické hlasy, a to do jisté míry oprávněně, nicméně převládal názor, že oddálení je dobrým nápadem. Po oznámení nového data vydání převládal mírný optimismus, nicméně čím víc se blížilo toto datum, tím víc převládala zcela legitimní otázka: Stihne to Blizzard?

Nestihl. Respektive ano, stihl, nicméně stav hry určitě neodpovídal tomu, co by hráči očekávali. Zpětně mohu říct, že stav hry po vydání odpovídal spíš tomu, jak by měla vypadat beta verze hry, kdyby proběhla, jak měla. Optimalizace jednotlivých povolání se řešila za pochodu, ve hře se objevovaly technické chyby a vývojářům trvalo poměrně dlouhou dobu, než na ně zareagovali. A asi to nejdůležitější: kromě základních systémů, pár dungeonů, pár lokací ve hře a později raidu nebylo moc co dělat.

World of Warcraft: Shadowlands World of Warcraft: Shadowlands

Velkou část lidí zkrátka přestaly Shadowlands bavit, protože ve hře se nacházelo málo obsahu, který po určité době začal nudit a další nepřibýval. Do toho veškerý progres byl schován za sbíráním surovin, které bylo možné sbírat jen dlouhým grindováním (např. soul ash k legendárním předmětům).

Situaci si zavinil sám Blizzard tím, jakou má nastavenou strategii ohledně herních systémů. Jestli patříte k hráčům, kteří si již zahráli World of Warcraft, tak asi víte, že tvůrci před každým rozšířením slíbí předělání herních systémů a mechanismů. A před Shadowlands toho slíbili opravdu hodně. Došlo to až do takové míry, že někteří hráči nazývali datadisk Systemlands.

Z nových nebo pozměněných systémů bych zmínil například tzv. conduits (systém pasivních vylepšení), legendární předměty a jejich výrobu, covenanty nebo třeba věž Torghast. Do toho všeho se ještě rozhodlo, že úrovní zkušeností je už mnoho a došlo k zredukování maximálního počtu úrovní na padesát, respektive šedesát s novou expanzí. Tato poslední změna je vesměs pozitivní, protože se výrazně zkrátila doba, kterou hráč potřebuje, aby se dostal na maximální úroveň.

Šikana na pracovišti

Do jisté míry se dá pochopit, že při tolika změnách v kombinaci s koronavirovou situací, kdy herní studia musela přesunout práci na home office, mohl mít Blizzard problém s časem, aby vydání stihnul. Ve skutečnosti měl těch problémů Blizzard daleko víc. V červenci 2021 byla v médiích uveřejněna zpráva, že Activision Blizzard je vyšetřován federální vládou kvůli šikaně a diskriminaci zaměstnanců nadřízenými. Toto vyšetřování dospělo až do fáze podání žaloby státem Kalifornie.

Podle žaloby je firemní kultura v Activision Blizzardu na opravdu nízké úrovni. Kromě již zmíněné šikany a sexuálního obtěžování je Blizzard taky obviněn z opíjení zaměstnanců na pracovišti, sexuálního obtěžování, rasismu nebo diskriminace žen, nicméně je to pouze zlomek toho, z čeho je Blizzard obviněn. Celý text žaloby můžete nalézt zde.

Na tyto kauzy samozřejmě musel Activision Blizzard reagovat. Prvotní reakcí, jak se později ukázalo, ovšem bylo to, že se pokusil zamést důkazy „pod koberec“. Doplněním žaloby kalifornského úřadu bylo zjištěno, že personální oddělení společnosti skartovalo po podání žaloby důležité dokumenty, které mohly mít vliv na vyšetřování závadného chování ve společnosti. Tato událost byla pomyslnou poslední kapkou, kterou hráči a akcionáři strpěli. Po tomto debaklu byly nutné personální i strukturální změny.

Faktem zůstává, že společnost opustilo velké množství zaměstnanců ještě před vypuknutím kauzy. Namátkou bych zmínil Chrise Kaleikiho, který spoluzakládal herní studio Notorious Studios, bývalého CEO Blizzardu Mikea Morhaima (nyní studio Dreamhaven) nebo Davea Kosaka. Ztráta těchto klíčových lidí, kteří měli vliv na fungování celého Blizzardu (později Activision Blizzard), respektive World of Warcraftu, byla naprosto zásadní událostí, ze které se Activision Blizzard nedokázal vzpamatovat. Otázkou zůstává, nakolik tito lidé věděli nebo mohli vědět o budoucích problémech společnosti.

Po propuknutí kauzy padaly samozřejmě hlavy. Activision Blizzard nikdy oficiálně nepotvrdil, kolika lidí, případně koho přesně se vyhazování ze společnosti týkalo. Výjimku společnost udělala u několika jmen, která byla známá z herního prostředí. Příkladem je vývojář Jesse McCree, po kterém byla pojmenována postava ze hry Overwatch, nebo Alex Afrasiabi, jehož NPC bylo možné nalézt v MMORPG hře World of Warcraft.

Protože kauzy nepřestávaly a nelibost hráčů se přenášela do popularity značek jako World of Warcraft, Diablo nebo Overwatch, rozhodla se společnost provést ráznější krok – J. Allen Brack opustil pozici prezidenta Blizzardu. Vzhledem k tomu, že společnost Blizzard byla kritizována za nedostatečnou diverzitu a diskriminaci žen, rozhodli se tuto pozici svěřit dvojici Jen Oneal a Mike Ybarra. Ani tento krok ovšem nevydržel dlouhou dobu a Jen Oneal opustila pozici prezidentky 2. listopadu 2021. Oficiálním důvodem jejího odchodu byla prý nedostatečná podpora ze strany vedení společnosti, především kritizovala Bobbyho Koticka. Druhým důvodem jejího odchodu měl být rozdíl v platovém ohodnocení oproti jejímu kolegovi na pozici prezidenta.

Problematická očista hry

Blizzard pokračoval v krocích, které měly očistit hru. Kromě těch pochopitelnějších, při nichž byly například odstraněny NPC vývojářů, kteří měli sexuálně obtěžovat své kolegyně, se tvůrci rozhodli pro sérii poměrně zvláštních rozhodnutí.

Rozhodli se „očistit hru před závadným obsahem“. Portrét ženy upravili tak, aby byl zakryt výstřih, a obraz elfské ženy v negližé rovnou vyměnili za mísu s ovocem. Blizzard tímto krokem vysílá ženám poměrně jasný vzkaz: žádné sexy oblečení, zahalte se, nebo vás Blizzard polymorhpne na hrušky a jablka.

Pozornosti neunikly ani ikony mountů, achievementy nebo příběhové úkoly. Například ikona rakety (mount) připomínala penis, tudíž musela být nahrazena méně sugestivní variantou. Achievement „My Sack is Gigantique“ byl nahrazen „My Storage is Gigantique“, protože evidentně vtipkovat o pánském šourku se již taky nesmí.

Člověka samozřejmě napadne varianta, jestli tvůrci neodstranili tento obsah ze hry z důvodu, že ten, kdo ten text vymyslel, případně se podílel na tvorbě původního měněného obsahu, nebyl součástí některé z kauz, které byly předmětem žaloby. Osobně si myslím, že to není moc pravděpodobné, jelikož se Blizzard vždy rád „pochlubil“, že odstranil určitý problematický obsah týkající se konkrétního vývojáře (například jméno postavy McCree).

Jak byla situace ve společnosti i ve hrách dramatická, tak ještě radikálnější odezva se projevila na trhu s akciemi. Poté, co se provalila kauza a vyšetřování, tak Activison Blizzard zná jen velmi dlouhý a trvající pád. Ostatně v tweetu níže můžete vidět, že hodnota akcií Blizzardu padla po podání žaloby přibližně o deset procent během čtyř dnů.

Diesel @MisterDieselTTV Activision Blizzard only sent their updated response to the lawsuit after employees issued their open letter and caused their stock prices to go down. Remember this image the next time you think about giving them an inch. #ActivisionBlizzard #actiblizzardwalkout https://t.co/N33Tsg2QzH oblíbit odpovědět

K dnešku se již hodnota akcií pohybuje jen kolem šedesáti dolarů.

Tyto informace nám vytvářejí mozaiku toho, proč se start nové expanze nepovedl. Místo toho, aby se pracovalo na hře, tak se řešily kauzy Blizzardu. Kvůli stávkám zaměstnanců se dlouhou dobu na hru vůbec nesáhlo. To se samozřejmě muselo projevit na jejím stavu.

Vrátím-li se nyní k začátku expanze Shadowlands, tak to možná bude podle textu tohoto článku znít, že to musel být strašlivý zážitek. Ale on do jisté míry nebyl. Shadowlands přinesly změny systému, z nichž některé z byly opravdu dobré. Například věž Torghast je jednou z nejlepších funkcí, kterou do hry tvůrci přidali. Bohužel po nějaké době dobrý obsah došel nebo přestal bavit.

Tím, že se na hře víceméně nepracovalo, tak ani nedocházelo k přidávání nového obsahu. Tento jev můžeme sledovat i podle počtu patchů, které do hry byly přidány. Shadowlands byly vydán 23. listopadu 2020 a první větší patch přišel až v březnu. První klasický velký obsahový patch přišel v červnu, kdy do hry byla přidána nová příběhová kapitola, nová oblast a raid. Další patch vyšel teď v listopadu, nicméně šlo spíš o menší patch, který upravoval customizaci postav nebo optimilazaci jednotlivých povolání. Další patch by měl vyjít v následujících měsících a trochu překvapivě by mělo jít o poslední patch této expanze. Jestli vám to přijde málo, tak nejste sami.

Bohužel to nevypadá, že by se blýskalo na lepší časy. Není zcela jasné, jestli má Blizzard plán na další expanzi a pracuje na ní, případně přehodnotí své rozhodnutí a Shadowlands dostanou víc obsahu. Podle posledního neověřeného leaku to vypadá, že další expanze bude zaměřena na draky černé letky.

Při psaní tohoto článku jsem si uvědomil, jak je složité napsat cokoli uceleného, co se týká společnosti Blizzard. Jen za dobu psaní Blizzard spáchal tři větší přešlapy, kterými naštval hráče. Tím prvním problémem byla snaha potlačit odbory ve společnosti Activision Blizzard, když jeden z vedoucích zaměstnanců napsal kolegům mail, ve kterém uvedl, že účast v odborech může mít blíže nespecifikované následky. Druhou, poměrně známější kauzou, bylo svědectví bývalé zaměstnankyně Blizzardu, která uvedla, že ji někdo ze zaměstnanců v „tiché místnosti“ (v Americe je povinnost mít pro kojící ženy samostatnou místnost) z lednice odcizil odstříkané mateřské mléko.

Třetí kauza se týkala verze Classic hry World of Warcraft, kde s velkou pompou byly spuštěny servery Season of Mastery, které lákají na rychlejší progres a vybavení, které zatím není dostupné v základní verzi Classicu. Bohužel Blizzard lehce nedomyslel, že z takového serveru je možný placený transfer na normální server, tudíž hráč získal velkou výhodu. U první kauzy přispěchal Blizzard s generickou PR odpovědí, druhá není úplně fér, pokud by se přičítala k tíži probíhající žaloby proti společnosti (spíš to poukazuje na pokřivenou firemní úroveň), a třetí chyba byla napravena poměrně rychle, neboť došlo k zablokování postav, které transfer zneužily.

Tyto problémy však vyvolávají dojem, jako kdyby tvůrcům a vývojářům byl osud her z jejich portfolia lhostejný. Jak můžete chtít po hráčích, aby plnili nudný a repetetivní obsah, ze kterého se vytratila veškerá zábavnost a je to jen nutný prostředek, aby hráč získal lepší vybavení?

Závěrem bych rád zmínil pár bodů, proč vlastně World of Warcraft sám hraji. Blizzard má totiž několik oddělení, která dělají svou práci neskutečně dobře (ačkoli zde samozřejmě funguje outsourcing). Především bych zmínil neskutečné filmečky ve hře. Cutscenes s Arthasem / Lich Kingem ve Wrath of the Lich King patří k tomu nejlepšímu, co ve hře nalezneme. Současné filmy, jako je třeba obléhání Undercity v Battle of Azeroth, nezaostávají.

Dále bych zmínil týmy, které se starají o raidy a dungeony. Po tolika expanzích je velice složité vymyslet něco nového a originálního, nicméně u bossů v předposledním vydaném raidu (Castle Nathria) se Blizzard několikrát překonal.

World of Warcraft je stále přitažlivý grafikou, ačkoli v některých částech hry jde vidět zub času, protože jsou stále na některých místech používány originální textury. WoW nicméně již prošel poměrně komplexním redesignem. Oproti asijským MMO hrám Blizzard nespoléhá na obrovské množství grafického odpadu, a když hráč použije jakoukoli schopnost, nezobrazí se mu na obrazovce milion výbuchů a dalších zbytečností, že ani nevidí svoji postavu.

Nepoučitelný Blizzard

Aktuálně se pracuje na patchi 9.2 a lze očekávat, že v řádu několika týdnů, spíš měsíců se dočkáme nového příběhového rozšíření stávajícího datadisku. Blizzard představil tento patch v rámci videa, ve kterém ukázal základní mechanismy.

Bohužel, jak to vypadá, tak se Blizzard vůbec nepoučil. V předcházejícím textu jsem kritizoval chybějící zábavnost a že se ze hry stala v podstatě práce, neboť hráč musí povinně plnit určitý obsah (soul ash atd.), aby se jeho postava rozvíjela.

V patchi 9.2 se počítá se sbíráním tzv. cyphers, které bude hráč používat pro výzkum talentového stromu. Toto není nic originálního. Takový systém byl použit již v několika předchozích rozšířeních (například vylepšování order hall v Legionu nebo tower knowledge ve věži Torghast). V té době šlo pouze o doplňkový systém, nicméně Shadowlands z něj mají udělat další povinnost, kterou hráč musí plnit.

World of Warcraft: Shadowlands

Po nasbírání určitého množství cyphers může hráč zadat výzkum v určité větvi (Metrial, Aealic, Dealic a Trebalim, přičemž současně může probíhat jeden výzkum v každé této větvi). Základní vylepšení stojí pouze pár cyphers a výzkum trvá v řádech sekund až minut. Postupem času se zvyšuje potřebné množství cyphers, ale hlavně čas. Podle současného stavu to vypadá, že ta poslední vylepšení bude nutné zkoumat až šest dní.

Je vám tento systém povědomý? Ano, takto pracují mobilní hry. Prozatím se tedy nepočítá s tím, že pokud hráč vytáhne kreditní kartu, tak může dobu potřebnou k dokončení výzkumu přeskočit. Zatím. Nicméně přijde mi poměrně smutné, že hra, ve které se platí měsíční předplatné a hráč si musí zakoupit datadisky, si bere mechanismy z mobilních her, které stojí na velmi agresivní monetizaci.

World of Warcraft je stále populární MMORPG hrou, nicméně přišel již o velkou část předplatitelů a je velkou otázkou, zda na tento stav dokáže reagovat. Mojí predikcí na rok 2022 je, že Blizzard se vzpamatuje, a ohlásí restart této značky.