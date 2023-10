Upírský Redfall obdržel zásadní vylepšení, hra už ale skoro nikoho nezajímá

Upírská akce Redfall měla být pro Microsoft jedním z klíčových taháků letošního roku. Z použitého podmiňovacího způsobu ale asi už tušíte, že se tak nestalo. Navzdory tomu, že za ní stojí velezkušené studio Arkane (Dishonored, Prey, Arx Fatalis…) tak hra propadla po všech stránkách, v naší kritické recenzi jsme dokonce napsali, že nejvíce nás na ní bavila její odinstalace.

Ke cti Microsoftu budiž to, že se navzdory kritice nevykašlali na dodatečnou podporu a ze všech sil se ji snaží vylepšit. Nejnovější aktualizace zásadním způsobem vylepšuje hratelnost, když přidává více možností pro tichou likvidaci nepřátel ze zálohy. Překopává způsob, jakým jsou v obrovských úrovních dávkováni nepřátele a na nových xboxech konečně umožňuje i běh v 60 snímcích za sekundu. Že by to ovšem nepovedené hře vlilo krev do žil a konal se velkolepý comeback ve stylu Rainsbow Six: Siege, No Man’s Sky nebo Final Fantasy XIV, to se rozhodně říct nedá. Například na Steamu se sice počet hráčů zvedl z jednotek na nižší desítky, stále je to však příliš málo.

Ano, většina lidí si hru „pořídila“ přes předplatné Game Pass, přesto jde o evidentní průšvih. Například magazín PC Gamer si povšiml, že stejná čísla má na Steamu od Arkane i Dark Messiah of Might and Magic, který ovšem vyšel už před téměř 18 lety.