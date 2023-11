Sleva katapultovala počet hráčů Red Dead Redemption 2 na Steamu

Red Dead Redemption 2 se do 28. listopadu do 19:00 prodává na Steamu se slevou 67 procent. V případě základní edice to znamená 19,79 eur (zhruba 490 korun), v případě ultimátní pak 26,99 eur (zhruba 660 korun).

Sleva přilákala spoustu dalších hráčů.

Jak ukazují data ze SteamDB, akce u hráčů rezonovala. Počet souběžně hrajících se totiž o víkendu vyšplhal na 77 655, což je nejvíc od vydání v roce 2019.

„Dobrých her s tematikou Divokého západu je na osobních počítačích (a nejen na nich) jako šafránu. A pokud nechcete sahat po prehistorických Outlaws z konce devadesátých let nebo po sice novějším, zato velmi krátkém Call of Juarez: Gunslinger, nemáte moc na vybranou. Tedy až doteď,“ napsali jsme v recenzi PC verze.

Připomeňme, že se blíží odhalení první ukázky z Grand Theft Auta 6.