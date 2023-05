Ratchet & Clank poprvé ve své dvacetileté historii vyjdou i na PC

Poté, co si ověřili, že to nevadí ani těm nejoddanějším fanouškům (viz náš článek) hodlají hlavouni v Sony pokračovat ve své nové strategii a vydávat největší playstationové hity i na PC. Většina lidí asi doufala, že dalším takovým titulem bude Ghost of Tsushima, ale není důvod smutnit, ani ne dva roky stará plošinovka Ratchet & Clank: Rift Apart je více než důstojnou náhradou.

Proskakování skrze portály pořádně otestuje váš hardware.

S populárním duem hlavních hrdinů se v notně odlehčené formě budete snažit zachránit galaxii, kterou hrozí doslova roztrhat na kusy tradiční záporák Dr. Nefarious (viz naše recenze). Příběh je poněkud samoúčelný, protože v první řadě slouží jako praktická demonstrace jedné z největších technologických předností PlayStationu 5, rychlých SSD disků. Proskakování skrze portály, při kterých se vám během okamžiku zcela promění okolní prostředí, je dechberoucí i dnes a tak je evidentní, že si budete muset připravit silný hardware.

Další nevýhodou je fakt, že hra je už devátým dílem série a i když příběh není nijak zásadně komplikovaný, nedávný Uncharted ukázal, že mnoho lidí nerado naskakuje do již rozjetého vlaku. Je to o to větší škoda, že Sony má v zásobě relativně nedávný remake prvního dílu, který by lidem vstup do tohoto až překvapivě propracovaného světa značně usnadnil.

Dobrou zprávou ovšem zase je, že se o výroby postará studio Nixxes, jejichž Spider-Mani patří mezi vůbec nejlépe provedené porty posledních let. Navíc na vydání nebudeme muset dlouho čekat, Ratchet & Clank: Rift Apart na PC vyjdou již 26. července, za 60 euro (cca 1 500 Kč) jsou už k předobjednání na Steamu i v Epic Store.