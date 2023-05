PC porty exkluzivit fanouškům Playstationu nevadí, když jsou s prodlevou

Nekonečné hádky mezi příznivci různých herních platforem se vedou už odedávna, a dokud si lidé budou muset domů kupovat nějaké „krabičky“ od různých výrobců, tak trvat budou.

Nebylo vydání The Last of Us na PC omylem? Kvůli technickým chybám nyní lidé tuto legendu vláčejí bahnem.

Pokud to nepřesáhne hranice slušnosti, je to vlastně sranda, podobná rivalita jako mezi fanoušky fotbalových klubů z jednoho města. Ostatně i bývalý ředitel herní divize Microsoftu Peter Moore v minulosti přiznal, že rozjitřené vášně jsou nejen chtěné, ale dokonce je i sám pomáhal rozdmýchat (viz náš článek).

I z tohoto důvodu mohla působit relativně nedávná změna obchodní strategie značky Playstation poněkud krátkozrace. Už od počátků si tato platforma vždy zakládala na drahých exkluzivních titulech, které si jednoduše jinde než na konzolích od Sony nikdo nemohl zahrát. Jenže v posledních letech se řada z nich začíná postupně objevovat na PC, včetně těch úplně nejlepších jako The Last of Us, Uncharted, God od War nebo Horizon Zero Dawn.

To God of War byl na PC nejlepší reklamou na playstationy. Komu se totiž chce čekat na nejlepší hru loňského roku ještě několik let?

Není to přitom tak, že by na ně tamní publikum čekalo s otevřenou náručí, naopak se někdy zdá, že si hráči zlomyslně užívají každé technické škobrtnutí, které přenos z unifikovaných konzolí do hardwarové džungle domácích počítačů přinese. Například The Last of Us, které nedávno vstoupilo do herní síně slávy, má od lidí na Metacriticu 2,2 bodu z 10. Uncharted 4, vlajková loď konzole PS4, má pak 4,7 bodu. Vzhledem k tomu, že prodeje některých značek (Days Gone, Sackboy nebo právě Uncharted) nebyly na počítačích zdaleka tak vysoké, jako tomu bylo u předchozích portů, nabízela se otázka, jestli má vůbec Sony zapotřebí dráždit své radikální stoupence a „házet perly sviním“.

Za Bloodborne by PC hráči trhali ruce. Nic ovšem nenasvědčuje, že by se snad někdy mohli skutečně dočkat.

Podle ředitele značky Playstation Jima Ryana má. V rozhovoru pro magazín Famitsu prozradil, že dokud mají majitelé playstationů pocit, že jsou pro vývojáře tím nejdůležitějším, tak je PC porty s několikaletým zpožděním příliš netrápí. „Často mám možnost ptát se fanoušků na jejich názor a říkají mi, že vydání PC verze dva nebo tři roky po vydání verze pro Playstation je podle nich přijatelné.“

A tak je jisté, že další porty se blíží. Které by to mohly být? Nejvíc se spekuluje o Gran Turismu a Ghost of Tsushima. Dřív nebo později (nejspíš s vydáním druhé série seriálu) určitě přijde The Last of Us 2, důležitou značkou je i Ratchet & Clank. Příliš nadějí bychom ovšem být vámi neupínali ke starším věcem jako Bloodborne, Shadow of the Colossus, Until Dawn nebo The Order: 1886. Ale kdo ví…