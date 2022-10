Konzolový hit PC hráče moc nezaujal, Uncharted se na Steamu prodává bídně

Série Uncharted je jednou z nejzářivějších exkluzivit konzolí Playstation. Všechny čtyři díly dostávaly ve své době skvělá hodnocení a prodávaly se po milionech, ten poslední z roku 2016 je pak považován za vůbec nejlepší. Přesto jeho nedávno vydaný port na PC nechal hráče poměrně chladnými, když jeho maximální počet současně hrajících hráčů nedosáhl ani hodnoty 11 000.

Hra je sice 6 let stará ale grafiku má stále parádní.

To je ve srovnání s předchozími porty playstationvých exkluzivit jednoznačně málo, ostatně posuďte sami: Horizon: Forbidden West se dostal přes 56 000, Spider-man přes 66 000 a God fo War dokonce až na 73 000. Dokonce i mnohými vysmívaný zombie horor Days Gone dosáhl 27 000 současně hrajících hráčů. Samozřejmě tento údaj přímo nevypovídá o skutečných prodejích, ne každý totiž musí nutně hrát hned od prvního dne. Jako ukazatel popularity je ovšem výmluvný...

Kde je chyba? Rozhodně ne v technickém stavu hry, 90 % hodnocení na Steamu je pozitivní, hráči si chválí povedenou optimalizaci, podporu 4K a ultraširokých rozlišení i zahrnutí datadisku Lost Legacy. Trochu kritiky jsem zaznamenal na ovládání pomocí klávesnice a myši, ale přeci jen jde o hru optimalizovanou na gamepad, takže v tomto ohledu mohl jen málokdo čekat zázraky.

Jako mnohem pravděpodobnější důvod se tak jeví fakt, že jen málokdo chce začínat sérii od čtvrtého dílu. I když příběh čtyřky není nějak extra komplikovaný, přeci jen předpokládá jistou znalost vztahů mezi hlavními hrdiny. Svojí roli také určitě hraje skutečnost, že aktuálně prožíváme nejaktivnější herní období z celého roku a lidé raději sáhnou po novinkách, než aby doháněli resty z minulosti. V nedávné době vyšlo Call of Duty, FIFA 23, Gotham Knights, Plague Tale: Requiem a další. Kdo už vydržel čekat šest let, těch pár měsíců do Steamových slev vydrží také.

No a pak je tu samozřejmě faktor The Last of Us, vynikající hry od stejných vývojářů, který na PC rovněž míří. Protože proč chodit ke kovaříčkovi, když můžeme ke kovářovi a dospělejší publikum na PC možná dává přednost komplexnějším zážitkům než nesmírně efektní, ale jinak snadno zapomenutelné akční jízdě.