PlayStation láká na vlastní předplatné, bude obsahovat i drahé exkluzivity

Sony se sice dlouhodobě nechává slyšet, že stále věří současnému obchodnímu modelu drahých exkluzivit prodávaných v ceně víc než dva tisíce korun, konkurenci, která mu vznikla v podobě Game Passu, však už nemůže ignorovat.

Returnal je jednou z mála PS5 exkluzivit, které v nabídce budou.

Již na konci června proto spustí vylepšenou službu dosavadního předplatného PlayStation Plus. To v současnosti nabízí „jen“ možnost hrát online multiplayer a každý měsíc několik her kolísavé kvality zdarma. Na tomto základním přístupu se do budoucna nic nemění, a komu to takto stačí, žádných změn se v nejbližší době bát nemusí.

Pro fajnšmekry ovšem vzniknou ještě dvě nové úrovně předplatného, které kromě výše uvedeného nabídnou i přístup k široké knihovně her z dávné i nedávné minulosti (viz náš článek). Co se týče absolutního množství takto uvolněných her, nemůže se katalog rovnat Game Passu, na druhou stranu, co se týče množství vysokorozpočtových her, nejspíš nabídku od Microsoftu překonává.

Při maximální měsíční platbě, která vyjde na 17 eur (zhruba 425 korun) měsíčně nebo 120 eur ročně, dostanete přístup k většině exkluzivit poslední generace, včetně třeba takového Days Gone, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales nebo Ghost Of Tsushima Director’s Cut. Nechybí ani hrstka z ryze PS5 exkluzivit, jako je třeba Returnal, Demon’s Souls nebo Destruction AllStars, to jsou ovšem spíš výjimky.

Kdo dnes ještě bude mít chuť a trpělivost zahrát si původní Syphon Filter z roku 1999?

Zároveň je v nabídce i řada starších, neméně kvalitních her od jiných vydavatelství, jako třeba Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Valhalla nebo Marvel’s Guardians of the Galaxy. A aby toho náhodou nebylo málo (jako že není), zároveň se tím otevře knihovna ke starším klasikám z předchozích generací, jako je namátkou Syphon Filter, Lost Planet 2 nebo Ico (celý seznam najdete na oficiálním playstationovém blogu).

Je to opravdu pořádná nálož her, na druhou stranu cena není z nejmenších a hlavně to neřeší ten odvěký (nejen) hráčský problém, kde na to vše vzít čas. Půjdete do toho?