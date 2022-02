Plní Pornhub záběry z Minecraftu, jsou tam vidět lépe než na Youtube

Internet je tak přeplněný pornografií, až to už běžného člověka může nudit. Návštěvníci erotických stránek bývají často vyloženě přehlceni absurdním množstvím obsahu a tak si vlastně často ani nemohou vybrat, na co se budou dívat. Místo toho jen znuděně překlikávají z videa na video při marné snaze vidět něco, co ještě neviděli.

Hráči sdílí na Pornhubu klasická gameplay videa.

A přesně na takové lidi cílí tvůrci videí vystupující pod přezdívkami Raptor Bacon a TastyFPS. Jako mnozí jiní si přividělávají tím, že na server Pornhub nahrávají vlastní tvorbu, ne ovšem takovou, jakou byste asi od stránky se slovem porn v názvu čekali.

„Prostě jsem si myslel, že by to mohlo být opravdu vtipné,“ prozradil Raptor Bacon magazínu PC Gamer, proč na server pro dospělé přispívá tzv. gamesplayi z Minecraftu. „Představoval jsem si, že někdo bude hledat nějaký ten obsah, kvůli kterému se na Pornhub chodí, a pak prostě narazí na let's play Minecraftu a napadne ho: „Aha, to je divné. Na to se podívám.“ Ukázalo se, že takových lidí je opravdu spousta.

Jeho nejpopulárnější video na této platformě má přes půl milionu zhlédnutí, řada dalších se pohybuje ve statisících. Oproti tomu na Youtube má s podobným typem obsahu jen nižší stovky.

„Lidé si mě našli na Pornhubu a pak chodí na můj kanál na Youtube, na Twitteru a podobně. A proto to dělám dál," svěřuje pragmaticky, proč si vybral zrovna tuto neobvyklou platformu. Dlužno dodat, že vedle několika „civilních“ návodů experimentuje i s provokativnějším obsahem a z virtuálních kostiček například staví obří sochy penisů.

TastyFPS, který hraje střílečku Call of Duty, zažil ještě větší úspěch, když jedno z jeho videí dokonce nějakou dobu trendovalo na titulní stránce Pornhubu. „Nevím, jak se mi to povedlo, ale bylo to docela cool,“ směje se streamer s odstupem a přiznává, že od té doby i lehce experimentuje s reklamou, aby nalákal víc lidí.

Jestli totiž v něčem Pornhub oproti klasickým videoherním kanálům ztrácí, tak je to monetizace. Za 1 400 přehrání má autor zhruba dolar (cca 22 korun), na Youtube přitom dostane až pětinásobek. „Velké společnosti jako Pepsi prostě neinvestují do reklamy na Pornhubu a jemu podobných, vysvětluje tento výrazný nepoměr.

Přesto si oba dosavadní fungování zatím pochvalují, Raptor Burger si dokonce myslí, že by tento druh obsahu mohl mít na pornografických serverech budoucnost. „Když může být na Twitchi kategorie bazénků (viz náš článek), proč by na Pornhubu nemohly být hry?“ ptá se řečnicky.

S největší pravděpodobností by to ovšem nefungovalo a tito dva mladí muži prostě jen těží z toho, že jsou na této platformě vzácností a zvláštností, stejně jako třeba zapálený matematik, který na Pornhubu zveřejňuje své přednášky (viz náš článek). Pokud jim podobných bude víc, kouzlo se vytratí.