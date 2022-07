Umělá inteligence už umí hrát Minecraft, naučila se to ze sledování YouTube

Americká nezisková organizace OpenAI, kterou spoluzakládal technologický vizionář Elon Musk, udělala další významný krok v rozvoji umělé inteligence, když ji naučila autonomně hrát populární „kostičkovou“ hru Minecraft.

Cesta k získání diamantového krumpáče je poměrně složitá, umělá inteligence to zvládne za pár minut.

Na první pohled to možná nevypadá jako kdovíjaký úspěch, vždyť Minecraft zvládají hrát i malé děti, opak je ovšem pravdou. Pointa je v tom, že vývojáři nevytvořili jen specializovaný algoritmus, který by se v rámci omezeného počtu proměnných choval co nejefektněji, nýbrž nechali umělou inteligenci vyvíjet se přirozeně.

OpenAI @OpenAI We trained a neural network to competently play Minecraft by pre-training on a large unlabeled video dataset of human Minecraft play and a small amount of labeled contractor data. https://t.co/a2pyBqvLvg https://t.co/XbqtwQSTwU oblíbit odpovědět

Dospěli k tomu tak, že ji nechali sledovat záznamy lidského hraní Minecraftu tak dlouho, až si všechny důležité principy a vazby odvodila sama. Jediné, co k tomu potřebovala, bylo zhruba 2000 hodin specializovaného streamování, během kterých zkušení hráči označovali všechny své herní činnosti příslušným tagem, aby bylo poznat rozdíly mezi těžením, stavěním nebo třeba budováním nových cest.

Nebude nám pod nadvládou strojů nakonec lépe?

Na základě těchto znalostí už potom byla umělá inteligence schopná podobným způsobem klasifikovat i dalších zhruba 70 tisíc hodin herních záznamů vyvěšených na videoportálu YouTube. Z nich už pak získala dostatek zdrojových dat na to, aby zvládla hru ovládat i sama.

Umělá inteligence teď umí většinu toho, co zkušení hráči a to třeba včetně tzv. pillar jumping, což je specifický druh pohybu spočívající v tom, že si hráč sám pod sebou buduje plošinky a tak se může dostat na jinak nepřístupná místa. Všechny tyto pohyby pak UI provádí pomocí simulovaných vstupů z myši a klávesnice, nejde tedy jen o softwarovou nadstavbu implementovanou do zdrojového kódu hry.

A k čemu je to dobré, ptáte se? Samotné hraní Minecraftu samozřejmě maximálně k tomu, aby měli herní novináři během letního sucha o čem psát, ale jinak jsou poznatky z výzkumu využitelné napříč mnoha odvětvími. Ukázalo se totiž, že velká data pro zdrojové učení mnoha činností jsou už často dostupné zdarma na internetu v podobě uživatelských videí.

Není to ostatně poprvé, co vývojáři umělé inteligence prezentují své výsledky pomocí počítačových her, před pár lety například OpenAI smetla profesionála ve hře Dota 2. V případě Minecraftu je ovšem výsledek ještě působivější, vzhledem k otevřené povaze hry.

Vypadá to, že nelichotivá budoucnost, ve které bude lidstvo trpět pod hrůzovládou umělé inteligence, jak je tomu například v Matrixu nebo Terminátorovi, není až tak vzdálená, jak bychom si asi přáli.