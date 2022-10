Vrchol budování v Minecraftu? Youtuber v něm postavil celou galaxii

Minecraft je nekonečnou studnicí zajímavostí. Více než o počítačovou hru jde o jakousi virtuální stavebnici, ze které šikovní lidé dokážou vytvořit neuvěřitelné kreace. Vždycky když už máme pocit, že jsme viděli všechno, přijde někdo nový a vytře nám zrak.

Minimálně co se měřítka týče tak Chrise už nikdo překonat v Minecraftu nemůže.

Dílo, které vytvořil youtuber říkající si ChrisDaCow ,už ovšem asi jen těžko někdo překoná, z kostiček totiž postavil kompletní vizualizaci známého vesmíru. Ne tedy jen naší sluneční soustavu se všemi planetami, ale celou galaktickou nadkupu s mlhovinami a černými dírami. Kolik mu to zabralo času neprozradil, ale přiznává, že k tvorbě použil nástroj World Edit, který umožňuje snadno manipulovat s velikým objemem kostiček najednou.

To ovšem na působivosti celého díla nic nemění. Například oficiální twitterový účet Xboxu zveřejnil krátké video se slovy „Vraťte se zpátky do postele, nic, co dnes uděláte, nebude tak dobré jako toto.“

Ok, il a fini le jeu https://t.co/pIJeMUqJDh — Xbox FR (@XboxFR) October 5, 2022

Původní plán byl postavit jen Zemi, což údajně šlo docela rychle, nejvíce času přitom zabralo „obarvování“ jednotlivých kontinentů tak, aby planeta vypadala přesně jako při pohledu z vesmíru. Jak se tak říká s jídlem roste chuť a tak postupně přibývaly další a další vesmírné objekty až to skončilo tak, jak můžete vidět v přiloženém videu. Nejvíce práce prý dalo vytvořit Saturn, jehož prstenec představoval skutečnou výzvu.

Pokud budeme brát obecné měřítko, že jeden blok v Minecraftu má jeden metr krychlový, tak bylo použito měřítko 1 : 700 000. A výsledek vypadá vskutku působivě.