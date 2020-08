Z herní Fify zmizí kontroverzní gólové oslavy

I když by chtěli mít vydavatelé ve svých hrách jen přátelskou soutěžní atmosféru, ve střetu s anonymitou internetu a hormony zmítaným publikem je to nemožné. Pokud si myslíte, že stačí vypnout nadávajícímu protihráči mikrofon a budete mít vystaráno, jste na těžkém omylu. Herní trollové si vždy dokážou najít způsob, jak vás vykolejit.



Tím nejvíce otravným je zdržování. Ve fotbalové Fifě je interval pro odkopnutí přímého kopu nebo vhození autu až příliš dlouhý, takže pokud se vás protivník rozhodne iritovat, může patnáctiminutový zápas protáhnout klidně na dvojnásobek. Trollové mají na rozdíl od dospělých lidí času dost.

Dalším snadným způsobem, jak nasypat protivníkům sůl do ran, jsou gólové oslavy. Ty samozřejmě patří i ke skutečnému fotbalu, ostatně hry i sport jsou z velké části o emocích. Jenže jedna věc je radovat se z parádního gólu, který rozhodl do té doby vyrovnaný zápas, druhá pak donekonečna provokovat soupeře zbytečně dlouhou animací poskakování po hřišti. Ve Fifě se navíc oproti opravdovému fotbalu brankami zrovna nešetří, a když popáté musíte sledovat jednu a tu samou oslavu dokola, i jinak klidné povahy nejdou pro nadávku daleko.

Po Call of Duty zmizí gesto OK i z Fify.

Electronic Arts jsou si „zneužívání“ zbytečně štědrých časových limitů vědomi, a tak pro příští ročník hry počítají s jejich výraznými úpravami. Doba na standardní situace se výrazně zkrátí, ze hry zmizí i několik oslavných gest, které hráče iritují nejvíc.

Jedním z těch vůbec nejhorších je tzv. „shush“, při kterém střelec branky prstem vztyčeným před pusou předstírá, že tišší radující se publikum. Ne, že by bylo nějak výjimečně urážlivé, ale pokud slavící hráč chtěl, mohl ho nepříjemně protáhnout. Dalším odstraněným gestem je „OK“, které bývá zneužíváno zástupci „alternativní pravice“ (viz náš článek o Call of Duty).

Čím budou tato gesta nahrazena, není v tuto chvíli jisté.