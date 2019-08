Nvidia ukázala ray tracing u nových Watch Dogs, Call of Duty či Dying Light

Nvidia připravila v rámci nadcházející akce GamesCom, která oficiálně startuje v úterý v německém Kolíně, devět demonstrací technologie ray tracing. O Minecraftu už jsme psali v samostatném článku, podívejte se na zbylých osm ukázek.

1. Control

Nová akce od Remey (Alan Wake, Quantum Break). Hlavní hrdinka Jesse Faden se neočekávaně stává ředitelkou tajné vládní agentury Federal Bureau of Control (FBC) v New Yorku. Ta zkoumá paranormální jevy a aktuálně je pod útokem neznámých sil z jiné dimenze. Vychází 27. srpna.

2. Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion - RTX OFF Watch Dogs Legion - RTX ON

Hackerská akce Watch Dogs Legion láká na temnou vizi Londýna, který je hluboko utopený ve společenské krizi. K jeho pádu mělo přispět zhroucení ekonomiky kvůli kryptoměnám, nástup nových technologií i brexit. Příběhovou hackerskou posouvá sérii novým směrem, hrát půjde za jakoukoliv postavu.



3. Dying Light 2

Dying Light 2 - RTX OFF Dying Light 2 - RTX ON

Zombie akce v otevřeném světě Dying Light 2 staví na tom, co se nám líbí na jedničce a nášupu The Following, k tomu ovšem slibuje propracovanější příběh, ještě přirozenější parkur, šplhací hádanky či volby s viditelnými dopady.

4. Call of Duty: Modern Warfare

Továrna na peníze, série Call of Duty, se letos vrací s řadou Modern Warfare. A slibuje výrazně temnější pojetí, ostatně přečtěte si více na Bonuswebu zde.

5. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Také vymodlené pokračování upírského RPG bude podporovat ray tracing.

6. Metro Exodus: The Two Colonels DLC

Metro Exodus: The Two Colonels - RTX OFF Metro Exodus: The Two Colonels - RTX ON

Nových efektů se dočká také letošní Metro Exodus, a to v rámci DLC The Two Colonels, které vychází 20. srpna.

7. SYNCED: Off-Planet

Multiplayerová akce, která zahrnuje bitvy mezi hráči, počítačem ovládanými postavami a survival.

8. Wolfenstein: Youngblood

Posledním kouskem je propadák Wolfenstein: Youngblood. Přidány budou transparentní odrazy.