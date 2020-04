Vývoj No Man’s Sky nekončí, hru obohatili obří roboti

Když jsem před necelými čtyřmi lety psal recenzi na No Man’s Sky, jako největší nedostatek hry jsem viděl její stereotypnost. Přestože nabízela miliardy planet k prozkoumávání, nebylo na nich kromě několika málo stále stejných činností co dělat. Jenže od té doby se změnilo mnohé a No Man’s Sky je úplně jinou hrou.

Postupně přibyla možnost stavění základen, příběhový režim, podmořský průzkum, podpora přileb na virtuální realitu, multiplayer, živoucí lodě a mnohé další menší funkcionality, všechny z nich navíc pro majitele hry zcela zdarma. A britští Hello Games evidentně stále mají dost nápadů jak hru vylepšovat.

V úterý vydaný update Exo Mech hru obohatil o obří roboty třídy Minotaur. Tito „mechové“ jsou mnohatunová monstra, která svoji těžkotonážnost vyrovnávají obrovskou palebnou silou a neproniknutelným štítem. Budete je moci využít jak v boji, tak i při těžbě, a to přímo z do detailů vymodelovaných kokpitů.

Exo Mech update si můžete zdarma stáhnout na všech platformách, které hra podporuje.