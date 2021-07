Herní nabídka Netflixu se zpočátku zaměří na mobilní hry

Hry budou součástí stávajícího předplatného bez navýšení ceny, a jak plyne z dopisu adresovaného akcionářům, půjde o mobilní hry. Aspoň tedy zpočátku.

„Jsme také v počáteční fázi dalšího rozšiřování do oblasti her, přičemž navazujeme na naše dřívější snahy v oblasti interaktivity (například Black Mirror Bandersnatch) a naše hry Stranger Things,“ říká Netflix, který poukazuje na interaktivní film, v němž si diváci sami volili následující dějství, a jednoduché mobilní hry na motivy slavného seriálu.

„Hry vnímáme jako další novou kategorii obsahu, podobně jako jsme expandovali do oblasti původních filmů, animace a neskriptové televize. Zpočátku se zaměříme především na hry pro mobilní zařízení.“

Netflix se domnívá, že po deseti letech, během kterých investoval do původní filmové a seriálové tvorby, přišel čas, aby zjistil, jak si jeho předplatitelé cení her. Služba tak podle prvních informací připomíná Apple Arcade či Google Play Pass, které v rámci předplatného zpřístupní knihovnu vybraných mobilních her.

Co se času stráveného u obrazovky týče, za hlavní soupeře považuje Netflix jmenovitě YouTube, Epic Games (Fortnite) a sociální síť TikTok.