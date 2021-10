KOMENTÁŘ: Netflix začal nakupovat herní studia. Kam to povede?

Pokud jste si oblíbili tvorbu od Night School Studio, které má za sebou zajímavé indie hry jako Oxenfree nebo Afterparty, do budoucna jejich díla budete vídat možná v trochu jiné formě. Studio totiž koupil streamovací gigant Netflix a teď už nezbývá jen netrpělivě sledovat, co s ním dál vymyslí.

Night School Studio ještě předtím, než přesedlá na plány Netflixu ovšem chystá vydat Oxenfree 2, které bylo oznámeno ještě před samotnou akvizicí. Alespoň to tedy v tiskové zprávě slibují. Doufám, že své slovo dodrží a Oxenfree 2 vyjde i na běžných platformách, než se naplno pustí do netflixové integrace. Ale zároveň jsme asi v redakci všichni zvědaví, kam to celé bude směřovat.

Získání Night School Studio je od Netflixu celkem logický krok. Jejich hry stojí na zajímavém příběhu a jinak celkem jednoduchém ovládání. Vzhledem k tomu, že je Netflix zatím streamovací službou na filmy a seriály, nabízí se hned myšlenka, zda nebude chtít služba nejdřív své zákazníky pomalu spouštět do světa her, než aby jim hned z kraje nabídla nějakou intenzivní akci nebo rozsáhlé RPG.



To koneckonců už i dělá. V knihovně mezi filmy a seriály už teď můžeme najít interaktivní obsah, jako je například speciální show Beara Gryllse a nebo dokonce i Minecraft: Story Mode od studia Telltale Games. Gamepad v takovém případě nahradí televizní ovladač a ačkoliv je hratelnost tak zhruba na úrovni Videostopu, i to se počítá.

Upřímně se divím, že si Netflix vybral jako první studio do sbírky něco jiného, než právě Telltale Games. Dá se to ovšem alespoň pochopit z toho pohledu, že Telltale má nejspíš vlastních problémů dost: v roce 2018 se firma rozpadla a zaměstnanci se rozutekli do všech koutů světa. Následně se to však Telltale nějakým zázrakem zase povedlo vzkřísit, jenže doposud vyjma jednoho traileru na Wolf Among Us 2 nic nevzniklo.

Netflix ovšem zcela jistě nezůstane jen u interaktivních filmů. Uživatelé v Polsku už dokonce mohou zkoušet, jak si budoucnost her Netflix představuje, byť je to zatím jen dost omezená vize. V zásadě se totiž oficiální mobilní aplikace chová jen jako alternativní aplikační obchod, odkud si stahujete mobilní hry. A to nezní zrovna moc lákavě.

Ano, pokud Netflix začne do této sbírky přidávat jednak vlastní tituly a jednak takové, které jsou jinak placené, vznikne zde vlastně docela zajímavá alternativa k Apple Arcade či Google Play Pass. Ty už fungují přesně na stejném principu: za měsíční poplatek dostanete přístup k knihovně jinak placených mobilních her.

Taková služba je však limitována pouze na mobily a tablety. Na Netflix se ovšem často koukáme i na obrazovkách počítačů a televizí, takže co dostanou hráči tam? To je stále předmětem spekulací. Je samozřejmě i taková možnost, že se Netflix bude dál věnovat tomu, co umí nejlépe: streamingu. Zde má ovšem už několik konkurentů, kteří mají značný náskok: Google, Nvidii a Microsoft.



Pořád to ovšem neřeší některé problémy, které by musel Netflix nejprve vyřešit, než by o takové službě mohl vůbec přemýšlet. Jak třeba k televizi připojit gamepad? Jak by si některé televize vůbec samy o sobě poradily s takto složitým streamovaným obsahem? A jak udělat napočtvrté to samé, ovšem ještě lépe, než ostatní?

Hrozba Netflixu jako nějakého herní centrály je zatím docela malá. Pokud služba skutečně zůstane jen u jakési alternativy třeba k Apple Arcade, pak je to vlastně celkem realistický scénář. Stále mám však pocit, že Netflix má na víc a hlavně je to zkrátka ta hlavní služba, kterou si v hlavě spojujeme s pojmem „streamování“. Nedivil bych se tak, kdyby se přeci jen plány Netflixu s hraním do budoucna ještě změnily. A když ne, tak jsem alespoň zvědavý, co vymyslí s Night School Studio.