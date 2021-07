Netflix rozšiřuje nabídku. V příštím roce na svou platformu přidá videohry

Netflix tak přidává další položku do svého portfolia. Streamovací služba už totiž kromě filmů a seriálů zařadila i dokumenty či stand-up pořady. Ačkoliv však na jeho platformě přibyde žhavá novinka v podobě videoher, podle zdrojů, které získala agentura Bloomberg, by nemělo dojít ke zvýšení předplatného.



Na vývoj videoher bude v Netflixu dohlížet ostřílený vývojář Mike Verdu, který dříve pracoval ve společnosti Facebook a vyvíjel hry do brýlí pro rozšířenou realitu Oculus. Předešlé pracovní zkušenosti má i ze společnosti Electronics Arts, kde se podílel na tvorbě herních sérií jako jsou The Sims, Plants vs. Zombies nebo Star Wars. Mezi lety 2009 a 2012 také působil jako tvůrčí šéf vývojářského studia Zynga.

Hlavním důvodem, proč Netflix chce do svého portfolia zařadit i videohry, je především jeho touha pokračovat v růstu a to i na trzích, které už jsou velmi přesycené, jako jsou například Spojené státy.

Kromě novinky v podobě videoher se také Netflix snaží vybudovat silný program pro dětské diváky, otevírá internetový obchod a začal spolupracovat se společností Amblin Partners patřící slavnému režisérovi Stevenu Spielbergovi, která by měla pro Netflix uvést ročně několik nových filmů.



Netflix se už ale v minulosti do interaktivních programů pustil. většinou šlo ale o dobrodružné pořady typu “vyber si, co budeš dělat”, kdy divák pomocí ovladače určoval, co určitá postava udělá za rozhodnutí, ale nešlo vyloženě o klasickou videohru. Na tomto principu na Netflixu vznikla třeba jedna epizoda seriálu Black Mirror či pořad s dobrodruhem Bear Gryllsem o přežití v divočině.

Je však jasné, že vstupem do světa videoher získá Netflix velkou výhodu nad svými konkurenty jako jsou HBO Max nebo Disney+, což je pro firmu momentálně příhodné. Ačkoliv se totiž zdálo, že Netflix bude vítězem pandemie, kvůli nedostatku filmových a seriálových hitů, jejichž výrobu pandemie zastavila, růst Netflixu v prvním čtvrtletí letošního roku výrazně zpomalil.