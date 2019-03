Moons of Madness vypadají jako kombinace Lovecrafta a Vetřelců

Norské vydavatelství Funcom konečně blížeji představilo před dvěma roky oznámený projekt Moons of Madness a všichni fanoušci sci-fi hororů by měli zpozornět. Jeho děj nás totiž zavede na planetu Mars, kterou se lidé zatím neúspěšně pokoušejí kolonizovat.

Jakožto jeden z členů malé posádky se budete snažit vybudovat předsunutou výzkumnou stanici, zároveň se však musíte vyrovnat i se stále sílícími nočními můrami. Ty do jinak hard sci-fi prostředí přináší příšery, které jakoby vypadly z pera spisovatele H.P. Lovecrafta.

Není to sice nijak objevná zápletka, ale jak ukazuje výjimečně skvělý trailer, originalita není u počítačových her tím nejdůležitějším faktorem kvality. Až překvapivě kvalitní grafika a tíživá atmosféra trochu připomínají kombinaci her Prey a Alien: Isolation, což vůbec není špatný zdroj inspirace, nemyslíte? Hra má však být oproti výše zmíněným daleko méně akční a spíše se soustředit na vyprávění příběhu a občasné hádanky.

Moons of Madness má vyjít na Halloweena na PC, PS4 a XboxOne.