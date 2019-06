Příběhový Minecraft už si nestáhnete, i když jste si jej poctivě koupili

Digitální distribuce her má spoustu výhod. Nejenže už kvůli pořízení nové hry nemusíte opouštět pohodlí pařanského pokoje a překonávat sociální ostych při rozhovoru s pošťákem, navíc tím ještě šetříte životní prostředí a peněženku. Má však také svoje nevýhody.



Ne že by byl Minecraft: Story Mode nějaké zásadní dílo lidské historie, ale i tak ho bude škoda.

Kromě stále většího počtu samostatných herních klientů je to především fakt, že vám nikdo negarantuje, že si zakoupenou hru budete moci zahrát kdykoli na to dostanete chuť. Pokud se totiž její prodejce dostane do potíží, zůstanou vám jen oči pro pláč.

Že nejde jen o paranoidní konstrukci pro příznivce konspiračních teorií, ale o reálnou hrozbu, ukazuje aktuální případ epizodické hry Minecraft: Story Mode. Na oficiálních stránkách Minecraftu se totiž objevilo doporučení, aby si majitelé hry raději všechny zakoupené epizody stáhli do svých zařízení, protože 25. června nadobro skončí oficiální podpora hry.

Že nějaká ta hra zmizí z nabídky digitálních distribucí, není až tak vzácné. Většinou je to kvůli vypršení nějaké potřebné licence, ať už třeba na hudbu nebo nějakou použitou technologii. Jenže většinou platí, že ti, kdo mají hru v knihovně, o ni nikdy nepřijdou. Tentokrát to vypadá, že hra minimálně z některých platforem, kde hra vyšla (a že jich je: Microsoft Windows, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One, Android a iOS), zmizí nadobro.

Interaktivní seriál Minecraft zůstane nejspíš už jen na Netflixu.

Je to veliká rána minimálně pro důvěryhodnost digitální distribuce jako takové. Nejde totiž o žádné pozapomenuté béčko od „no name“ autorů. Naopak, licence na Minecraft patří gigantu Microsoft, o výrobu se pak postarala firma Telltale, která ještě donedávna vyráběla hity na motivy Batmana, Hry o Trůny nebo třeba Živých mrtvých. Dokonce se jednu dobu spekulovalo i o chystané novince ze světa Star Wars, místo toho však přišel nečekaný krach.

Nabízí se tak samozřejmě myšlenka, že když se to mohlo stát Telltale, může se to stát komukoli. Aktuální finanční válka mezi obchody Epic Store a Steam přináší obě stranám znatelné ztráty, co když to jeden z nich nakonec nevydrží a skončí? Co se stane se všemi zakoupenými hrami?

To je ovšem téma na delší diskusi. V tuto chvíli byste měli vědět, že na případné stažení všech dříve zakoupených epizod Minecraft Story módu máte ještě zhruba tři týdny. Pokud to nestihnete a hra z vašeho obchodu skutečně zmizí, máte nejspíše smůlu a budete odkázáni na značně zjednodušenou adaptaci, kterou nabízí filmový kanál Netflix (psali jsme tady).