Microsoft se distancuje od autora Minecraftu, nepozve ho na výroční oslavu

Když Markus „Notch“ Persson v roce 2014 prodával Minecraft do rukou Microsoftu za dvě miliardy dolarů, vypadalo to jako vítězství pro obě strany. Z Notche se rázem stal jeden z nejbohatších lidí na světě a Microsoft obohatil své portfolio o všeobecně oblíbenou značku, kterou může dále rozvíjet.



Microsoft má s Minecraftem ještě veliké plány. Napříkald pro virtuální brýle HoloLens

Jenže Notchovi obrovské peníze štěstí nepřinesly, alespoň pokud tedy můžeme soudit podle jeho příspěvků na sociálních sítích. Kromě toho, že má rád českou hru Factorio, se tam poněkud kryptickým způsobem pravidelně vyjadřuje i k závažným společenským tématům, jako je politika nebo problematika transgender osob.

A to se novým majitelům globální značky, která cílí převážně na děti, vcelku očekávatelně nelíbí. Snaží se proto od původního autora distancovat, jak jen to jde. Minulý měsíc z úvodní obrazovky hry odstranili hlášky „Made by Notch!“ a „The Work of Notch!,“ nyní ho ani nepozvali do Švédska na opulentní oslavu desátých narozenin hry.

Nikdo asi nechce vysvětlovat dětem, co „ten pán“ svými prohlášeními vlastně myslí.

„Jeho komentáře a názory se neztotožňují s postoji Microsoftu a Mohjangu (společnost, která pro Microsoft hru spravuje, pozn. red.) a nereprezentují značku Miencraft,“ řekl mluvčí Microsoftu magazínu Variety.

Někteří v tom možná vidí snahu o cenzuru, ale pravdou je, že Microsoft zaplatil dostatečné množství peněz na to, aby jeho PR oddělení ještě muselo řešit Notchovo twitterové „řádění.“