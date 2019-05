Vyzkoušejte si ranou verzi Minecraftu přímo v prohlížeči a zadarmo

Pokud jste Minecaft nikdy nehráli a jeho popularita je vám vzhledem k jeho zastaralé grafice záhadou, možná je na čase to změnit. Jednodušší už to teď ani být nemůže. Provozovatelé hry totiž na internet zdarma umístili vůbec první verzi, kterou si tehdy mohli fanoušci koupit. A co je příjemné, můžete ji spustit přímo z prohlížeče, aniž je potřeba do počítače cokoliv instalovat.



Minecraft Classic toho ovšem příliš nenabízí, nejsou tu žádní nepřátelé a na výběr máte jen z třiceti dvou druhů kostiček. Ty si však na sebe můžete libovolně lepit a vytvářet dechberoucí struktury, jako je tato:

Nebo tato:



Kdo by býval tehdy řekl, že se tato hra stane celosvětovým hitem, který svému autorovi vydělá dvě miliardy dolarů, že?



Microsoft plánuje kulaté výročí pořádně oslavit, na narozeninovou oslavu však nepozval autory hry Marcuse „Notche“ Perssona (psali jsme tady). Ani nás.