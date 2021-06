Ubisoft vypnul server a lidé se nemohou dostat do hry, kterou si zakoupili

Podíl digitální distribuce oproti té klasické „krabičkové“ ve světě počítačových her stále roste a je jen otázkou, kdy ji zcela nahradí. Kromě toho, že je výrazně levnější, rychlejší, ekologičtější a pružnější, má však i pár nevýhod, které možná nejsou na první pohled zřejmé.

Největším paradoxem je, že DLC The Falcon & The Unicorn lze stále koupit.

Nejenže si oblíbené tituly nemůžeme vystavit na poličku ani prodat v bazaru, ještě jsme zcela závislí na provozovatelích řady platforem.

Jen v obchodu GOG máte možnost si své hry stáhnout a zazálohovat podle vlastního uvážení, většina ostatních vyžaduje nějakou formu ověřování. A to může být větší problém, než si chce většina zákazníků asi přiznat…

Nedobrovolně se o tom nyní přesvědčili hráči desátého dílu kultovní RPG série Might & Magic X (naše recenze). Ten vyšel již v roce 2014 jako ryze single playerová hra, a tak je celkem pochopitelné, že po těch letech jeho vydavatelé chtěli ušetřit za provoz „zbytečné“ onlinové podpory. Jenže vypnutí serverů znamená pro tu stávající hrstku hráčů obrovský problém, byl jim tím totiž znemožněn přístup do dodatečného přídavku The Falcon & The Unicorn. Ten těm největším fandům za drobný obnos peněz obohatil hru o nové dobrodružství, ovšem to je natolik provázané s původní kampaní, že teď mají jeho majitelé zablokovaný veškerý další postup.

Ano, ani v nejmenším nepochybujeme, že vydavatelé v tomto případě rychle přispěchají s nějakou formou záplaty, ale to je stále jen provizorní řešení.

Nebavíme se tu totiž o nějakých nezávislých čučkařích z garáže, ale o respektované značce od Ubisoftu, která běží na platformě Steam. Jen těžko byste v herním průmyslu hledali důležitější společnosti, přesto tu máme situaci, kdy se zákazníci nemohou dostat ke svému zakoupenému produktu. A podle smluvního ujednání je navíc vše v naprostém pořádku. Obáváme se, že se v blízké budoucnosti budou podobné případy množit.