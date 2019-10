Ve skvělých českých Mashinkách už si můžeme hrát i s autíčky

Janu Zelenému se podařil husarský kousek – prakticky na koleni stvořil malý klenot, kterému se klaní fanoušci železniční dopravy z celého světa (viz náš článek). Jeho Mashinky přitom stále ještě nejsou hotové a otázkou je, jestli někdy v dohledné době vůbec budou. Díky úspěchu celý projekt nabobtnal a oproti první verzi se pořádně rozrostl. Naposledy o automobilovou dopravu, kterou do hry přinesl nový update nazvaný výmluvně Road Vehicle.

Kromě samotných vozidel (zatím jen pro první tři časové epochy) je tu spousta méně viditelných vychytávek, jako je třeba nová fyzika, možnost předjíždění nebo třeba železniční přejezdy. Podle autora je to opravdový „gamechanger“, takže pro konzervativní fandy existuje možnost si novinku vypnout. Kdo by to však dělal, když automobily vypadají tak skvěle jako na prvních obrázcích, které si můžete prohlédnout v naší galerii?