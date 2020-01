Chystá se diablovka ze světa Magic: The Gathering, ale moc se netěšte

Čínské vydavatelství Perfect World Games nemá mezi hráči zrovna nejlepší pověst a obáváme se, že ani chystaná novinka ze světa populární karetní hry Magic: The Gathering na tom nic nezmění. Před Vánoci vydaný trailer sice vypadal nadějně, ovšem když teď reportéři Game Informeru ukázali první záběry z hraní, veškerá očekávání se propadla k bodu mrazu.

Namísto slíbeného MMORPG to vypadá jako laciná kopie Diabla pro mobily, přitom hra míří na PC, PS4 a Xbox One. Že by se něco mohlo do vydání plné verze radikálně zlepšit, bych neočekával, Legends totiž mají vyjít ještě letos. Pokud jsem vás přece jen neodradil, můžete se zkusit přihlásit do otevřené bety.