Nápad zkombinovat Diablo a kartičky Magic nevyšel, hra končí po půl roce

Na papíře to vypadalo jako dobrý nápad. Vzít svět a pravidla jedné z nejúspěšnějších karetních her vůbec a naroubovat je na akční hratelnost neméně slavného Diabla. Jenže z nějakého důvodu to nefungovalo, a i když první odezvy na hratelnou betu nebyly jen ryze špatné, o hru celkově nebyl zájem, ani když byla dosud k dispozici zcela zdarma. Že bychom však byli vyloženě překvapení, to tedy tvrdit nemůžeme, naše pochybnosti jsme vyjádřili už po zhlédnutí prvního traileru (viz náš článek).

Vývojáři z Cryptic Studios se rozhodli bolestivou agónii ukončit a k 31. říjnu letošního roku nadobro vypnou servery, což pro tuto online hru znamená definitivní konec. Všem lidem, kteří v obchodě utratili za herní vylepšení skutečné peníze, budou prostředky vráceny na účet.



Počítačovým fanouškům tak zůstává k dispozici už jen Magic the Gathering: Arena, což je v podstatě přímé převedení papírové předlohy do počítačové podoby.