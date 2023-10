Vyzkoušejte demo české hry o legionářích Last Train Home

První světová válka skončila, boj československých legionářů ovšem pokračuje. V podání brněnského studia Ashborne Games se hráči musejí dostat domů přes Sibiř ozbrojeným vlakem.

Last Train Home spadá do žánru taktických strategií ve stylu Commandos, přičemž hráči navíc ještě pečují o základnu právě v podobě zmíněného vlaku. Zda je to hra pro vás, můžete zjistit i díky demu vydanému během právě probíhajícího Steam Next Festivalu.

Tvůrci dále oznámili, že Last Train Home vyjde 28. listopadu na PC (Steam), a to v plné české lokalizaci.

„Stejně jako legionářský vlak do Vladivostoku čeká pořádná štreka i autory Last Train Home. Titul má velký potenciál, zatím je to ale hrubý polotovar. Pokud všechno klapne, máme tady podařenou survival strategii s dosud neviděným historickým pozadím a originálními nápady. Zatím se mi ale zdá, že z tak zajímavého tématu by se dalo vytěžit mnohem víc, než jsem zatím měl možnost vidět,“ napsali jsme v nedávných prvních dojmech z alfa verze.